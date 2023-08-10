“علمي وادبي” رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 موقع نتائجنا الرسمي الدور الاول من وزارة التربية العراقية

تشهد نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول اهتمامًا كبيرًا من الطلاب وأولياء الأمور في هذه الأوقات، ويترقبون هذه النتائج لمعرفة أداء الطلاب في امتحانات الدور الأول التي انتهت مؤخرًا، ووزارة التربية والتعليم العراقية أشارت إلى أنها ستعلن عن النتائج عبر موقعها الرسمي قريبًا، والجدير بالذكر أن هذه المرحلة ستحدد بها مستقبل الطلاب المهني والأكاديمي، وسنوافيكم بالمزيد من التفاصيل عبر السطور القادمة.

نتائج السادس الاعدادي 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن قرب موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي 2023 في العراق حيث انتهت الطلاب من أداء الامتحانات مؤخرًا لجميع التخصصات، سواء العلمي أو الأدبي، وتم بدء عمليات تصحيح الامتحانات وتسجيل الدرجات، وهناك خطوات نهائية لمراجعة النتائج قبل نشرها عبر الموقع الرسمي لها، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها في وقت لا يتجاوز اليوم العشرين من أغسطس 2023، وسيتم نشر النتائج عبر الإنترنت لتسهيل الوصول إليها للطلاب وأولياء الأمور في جميع أنحاء البلاد.

رابط نتائج السادس الاعدادي 2023

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتوفير عدة مواقع إلكترونية للحصول على نتائج السادس الاعدادي 2023 دور اول، ويمكنك الحصول على هذه النتائج في العراق من خلال الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية .

أو يمكنك دخول موقع نتائجنا الإلكتروني.

اختر خيار “نتائج الطلاب” على الموقع.

ثم انقر على أيقونة “نتائج السادس الاعدادي”

أدخل المحافظة التي تنتمي إليها وأدخل الرقم الامتحاني الخاص بك.

اضغط على أيقونة “عرض النتيجة”، وستظهر نتيجتك على الفور.

وأشارت بعض المصادر المقربة أن نسبة النجاح تكون مرتفعة عن الأعوام الماضية، ونتمنى لجميع الطلاب والطالبات بالنجاح والتوفيق، ويمكن للطلاب الحصول على النتائج من خلال الموقع الرسمي لها بالإضافة إلى موقع ناجح المخصص لنتائج الطلاب، حيث يتم استخراج النتيجة عن طريق اتباع الإرشادات المقدمة بشكل صحيح.