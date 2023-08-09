أخطاء كارثية احذروا بنعملها كلنا واحنا بنسحب الفلوس.. والنتيجة صادمة للجميع.. اوعي تعمل الحركة دي تاني وانت بتسحب فلوس من ATM .. ماكينة الصرف الآلي

ماكينة الصرف الآلي، هذه وقد توجد عدة أشياء خاطئة يقوم بها الكثيرون أثناء عملية سحب أو إيداع الأموال في ماكينة صراف آلي ATM، وهناك أخطاء يمكن أن تتسبب في سحب بطاقة الفيزا مباشرة من الماكينة، مما يعني أنه لن تتمكن من سحب أموالك من الداخل أو استخراج البطاقة الخاصة بك منها.

أخطاء كارثية بنعملها كلنا

يجب عليك أن تتوخى الحذر من بعض الأخطاء التي قد ترتكب عند سحب أموالك من ماكينة الصرف الآلي.

أولاً، يجب عليك أن تكون على علم بوجود ماكينة للسحب النقدي وماكينة لعملية الإيداع. يتعين عليك أن تتخذ الحيطة اللازمة لتجنب أخذ بطاقة الفيزا وسحبها في الماكينة.

يجب عليك أن تتأكد من ذلك قبل سحب الأموال، حيث ستعرض الماكينة خيارات للغة وعليك اختيار اللغة المناسبة لإتمام عملية السحب أو الإيداع.

لكن يجب على كل من يرغب في سحب راتبه أو معاشه أن يحرص على كتابة رقم الفيزا بشكل صحيح، فإذا تم كتابته بشكل خاطئ ستقوم الماكينة بأخذ البطاقة مباشرة.

يعتقد الناس أنه بعد سحب النقود من الماكينة، من الأفضل نسيان البطاقة فيها لمنع سرقتها.

بأي عدد من الأوراق يمكنك سحبها؟

تم تعيين عدد الأموال التي يمكنك سحبها من ماكينة الصراف الآلي من قبل البنك المركزي المصري، حيث يكون الحد الأقصى لعدد الأوراق أربعين. ومع ذلك، إذا قمت بسحب مبلغ أكبر، ستقوم الماكينة بأخذ البطاقة أيضًا مباشرة.