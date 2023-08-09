اسهل طريقة ممكنة.. خطوات الاستعلام عن دعم المواشي عبر النفاذ الوطني + شروط الحصول على الدعم

دعم المواشي عبر النفاذ الوطني، حيث تدعم الحكومة في المملكة العربية السعودية قطاع المواشي من خلال النفاذ الوطني وتقدم العديد من وسائل الدعم المختلفة من خلال برامج متنوعة، من بينها برنامج “دعم المواشي”، يهدف هذا البرنامج إلى توفير دعم مالي شهري لأولئك الذين يعملون في رعاية المواشي في البلاد خلال فترة زمنية معينة، والجدير بالذكر أن هذا البرنامج يعتبر واحدًا من أهم البرامج التي تساهم في تعزيز التنمية الريفية.

خطوات الاستعلام عن دعم المواشي عبر النفاذ الوطني

استفسار حول دعم الثروة الحيوانية على المستوى الوطني، يجب أن نذكر أن هناك نتائج أهلية تصدر كل شهر تساعد في دعم مربي المواشي الصغار، ومن الممكن للمواطن أن يستفسر عن دعم المواشي باتباع الخطوات التالية:

يتم الانتقال إلى بوابة الدخول الوطنية من هنا .

ثم يتم النقر على زر ابدأ الخدمة.

ستتم إعادتك إلى صفحة الدعم الفوري المخصصة لبرنامج رعاية المواشي.

يجب عليك الانتقال إلى القائمة الرئيسية، ثم في الجزء العلوي من الشاشة، هناك ثلاث نقاط يجب عليك النقر عليها، ثم اختر زر الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك، يقوم المستخدم بالضغط على زر الاستعلام المخصص لدعم صغار المواشي، ثم يقوم بإدخال البيانات المطلوبة والنقر على الرمز المعبر عن الاستعلام.

شروط التسجيل في دعم المواشي

وضعت وزارة البيئة والزراعة والمياه بعض القيود والمعايير الضرورية التي يجب أن يتوافر في المتقدمين لدعم مربي الماشية الصغار، وتشمل هذه الشروط ما يلي: