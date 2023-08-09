ركوب القطار بنصف الثمن لهذه الفئات وأخري لها الحق بالمجان تبعًا لقرارات السكة الحديد.. خبر مية مية

ركوب القطار بنصف الثمن، تقدم هيئة السكك الحديدية فرصة الركوب المجاني على بعض القطارات لفئات معينة، بينما تُمكِّن فئات أخرى من الاستفادة من ركوب القطارات بنصف قيمة التذكرة، وذلك وفقًا لمقررات وتوجيهات وزارة النقل، بهدف الاستجابة للمساعدة والتخفيف عن هذه الفئات، بالتعاون مع جهود وزارة التضامن الاجتماعي، يأتي هذا الإجراء استجابةً للتوجيهات السامية من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دعا إلى تخفيف العبء عن المرضى وذوي الإعاقة وكبار السن، وتقديم خدمات متعددة تشمل فرص الركوب المجاني على القطارات كجزء من جهود توفير الرعاية والتسهيلات لتلك الفئات المحتاجة.

ركوب القطار بنصف الثمن لهؤلاء

تمنح هيئة القطارات فرصة استفادة خاصة لمجموعة متنوعة من الفئات من خلال توفير تخفيضات على تذاكر السفر بنسبة ركوب القطار بنصف الثمن، وفيما يلي بعض هذه الفئات:

الأفراد العسكريين العاملين بوحدات الشرطة والجيش الذين يستخدمون القطارات المكيفة. ضباط الشرطة والجيش الذين يرغبون في السفر على متن القطارات. طلبة الكليات والمعاهد العسكرية الذين يحتاجون للتنقل. المصابين وأسر شهداء الشرطة والقوات المسلحة، ومصابي العمليات الحربية والأمنية. ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم. مجموعات الشباب والرياضة. المتطوعين والأفراد العاملين في جمعيتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر. المصابين وأسر شهداء الثورة. الأطفال من سن 4 إلى 10 سنوات. كبار السن الذين تجاوزوا سن الـ60 ويتقاضون معاشًا.

تأتي هذه الإجراءات استجابةً لتوجيهات قيادة البلاد لتقديم الدعم والرعاية لهذه الفئات المختلفة من المجتمع، وتعكس التزام هيئة القطارات بتوفير خيارات مريحة وبأسعار مخفضة لتلبية احتياجاتهم.

ركوب القطار مجانا لهؤلاء

كشفنا حصريا عن الفئات التي يحق لها ركوب القطار بنصف الثمن، هناك بعض الفئات فرصة ركوب القطارات بشكل مجاني، ومن بين هذه الفئات:

– المرضى الذين يعانون من أمراض الأورام السرطانية، حيث قامت هيئة السكك الحديدية بتقديم تصاريح سفر تلقائياً لهؤلاء المرضى من خلال “كارت ذكي”، ويتم تجديد شحن الكارت والإيصال مع بداية كل عام وحتى نهايته. بالإضافة إلى ذلك، يُصرف تذكرة سفر بالدرجة الثانية المكيفة مع مقعدين للمرضى الذين لم يتجاوزوا عشر سنوات ويرغبون في السفر بصحبة مرافق.

– الأطفال الصم المسجلين في معهد إمبابة.

– كبار السن الذين تجاوزوا سن الـ70 عاماً، حيث يحق لهم ركوب القطارات بالدرجات العادية مجاناً، على أن يتم تقديم بطاقة الرقم القومي السارية المفعول لاستلام تذكرة السفر بعد تسجيل البيانات الشخصية.

تأتي هذه الإجراءات استجابةً لاحتياجات وظروف هذه الفئات المحددة، وتهدف إلى تسهيل تنقلهم وتوفير راحة إضافية أثناء استخدام وسائل النقل العامة.

اسعار تذاكر القطار

بعد معرفة من هم الفئات التي يحق لها ركوب القطار بنصف الثمن، نكشف عن اسعار تذاكر القطار، شهدت أسعار تذاكر القطارات المتجهة من القاهرة إلى أسوان للمسافرين العرب ارتفاعًا ملحوظًا: