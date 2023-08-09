حبس وغرامة عقوبة حددها القانون بسبب بطاقة الرقم القومي.. اعرف التفاصيل من هنا

هناك بعض المواطنين في جمهورية مصر العربية يتأخرون بشكل كبير في استخراج بطاقة الرقم القومي أو البطاقة الشخصية وبالطبع لا يعرفون ما هي العقوبة التي سوف تواجههم في حال الاستمرار في التأخير التي فرضها قانون الأحوال المدنية وذلك لبعض الحالات.

قانون الاحوال المدنية

حيث أن المادة رقم 48 من قانون الاحوال المدنية قد نصت على أن الشخص أو المواطن الذي يبلغ 16 عام يجب عليه أن يتوجه إلى السجل المدني الذي يتواجد في الدائرة التابع لها ويقوم باستخراج بطاقة شخصية ويجب أن يتم هذا الأمر في غضون ٦ شهور بعد إتمام المواطن المصري 16 عام.

استخراج بطاقة الرقم القومي

وقد نص القانون رقم 68 أنه سوف يتم معاقبة النواطير بالحبس في حال مخالفة أحكام القانون رقم 48 أو بالنار غانا والتي قدرها 100 جنيه مصري ولا تزيد عن 500 جنيه مصري.

والجدير بالذكر أنه قد وضحت المادة رقم 53 من قانون الأحوال المدنية بأنه في حال تغيير أي من المعلومات الشخصية في البطاقة يجب أن يتم التوجة الى السجل المدني في خلال ٣ أشهر ويتم تغيير البيانات بناء على المعلومات الجديدة وتحديث البيانات.

تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي

وفي حال حدث أي تلف البطاقة الشخصية أو فقدت فإنه يجب أن يتم تقديم طلب بطاقة شخصية جديدة وذلك في غضون خمسه عشر يوم من تاريخ الفقد وان يتم طلب بدل فاقد.

وكذلك لا يجوز أن يستعمل المواطن بطاقة رقم قومي صدرت بدلا منها.

وقد تم استثناء بعض الحالات من عقوبة الحبس والغرامة في حال تاخير اصدار بطاقة رقم قومي لأصحاب الاحتياجات الخاصة وكبار السن حيث يتم تقديم مستند يثبت الحالة الصحية الخاصة بهم.

عقوبات وغرامة بسبب بطاقة الرقم القومي

ومن المقرر أن يتم دفع غرامة 1000 جنيه مصري وذلك في حالة تأخر المواطن في الدفع في استخراج بطاقة الرقم القومي للمرة الاولى بعد ان تم عمر 16 عاما.

وكذلك غرامة 100 جنيه في حال تعامل المواطن ببطاقة رقم قومي منتهية.

غرامة 50 جنيها وذلك للمواطن الذي لم يقوم بتحديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهاء البطاقة.

غرامة 50 جنيها وذلك في حال أن المواطن لم يقم بتحديث البيانات.