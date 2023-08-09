احدث تردد: تردد قنوات الأطفال عبر النايل سات (كراميش – طيور الجنة – ميكي كيدز – تنة ورنه)

تردد قنوات الأطفال عبر النايل سات مع اقتراب فصل الصيف واقتراب نهاية العام الدراسي، تنتعش شاشات التلفاز بألوان وبرامج خاصة تهم أطفالنا الصغار. بعد جهد كبير خلال الامتحانات، يأتي وقت الاستجمام والاستمتاع مع محبوباتهم من الشخصيات الكرتونية والمسلية. تأتي قنوات الأطفال عبر النايل سات لتلبي رغباتهم، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج المشوقة والمسلية. تتضمن هذه القنوات أفلام الكرتون المحبوبة والمسلسلات الشيقة التي يتابعها أطفالنا بشغف.

تردد قنوات الأطفال عبر النايل سات

بالإضافة إلى ذلك، تعرض بعض قنوات الأطفال الأغاني والأناشيد الجميلة والممتعة، مثل قنوات كراميش وطيور الجنة، التي تحظى بشعبية واسعة بين الصغار. لذا، نقدم لكم اليوم ترددات خاصة وحصرية للقنوات الأطفال، لتستمتعوا بأوقات ممتعة ومفيدة.

قناة “طيور الجنة بيبي” تعتبر واحدة من أبرز وأشهر القنوات الموجهة للأطفال، حيث تبث برامجها المميزة والمفيدة عبر النايل سات، وهي تحظى بشعبية كبيرة بين المشاهدين الصغار في الوطن العربي. تمنحكم هذه القناة تجربة فريدة ومحتوى متميز يلبي احتياجات جميع الأطفال. تستطيعون متابعة برامج “طيور بيبي” من خلال ضبط الترددات التالية:

– التردد: 11396

– معدل الترميز: 27500

– الاستقطاب: عمودي

– الجودة: HD

تردد قناة تنة ورنة

نغم ورسم، قناة عربية مميزة تقدم لكم عالمًا ساحرًا من الرسوم المتحركة والشخصيات المحبوبة. تضمّ مجموعة متنوعة من أروع الأفلام والمسلسلات الكرتونية المشوقة، وتقدم تجربة استثنائية لجميع الأطفال. تفضلوا بضبط أجهزتكم على الترددات التالية للاستمتاع بهذه القناة الرائعة:

– التردد: 11853

– معدل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: 2/3

– الاستقطاب: أفقي

تردد قناة ميكي كيدز

في عالم مليء بالإثارة والمرح، تتجسّد قناة “ميكي كيدز” كرفيقٍ مميز لأطفالنا، حيث تقدم لهم تشكيلة رائعة من أجمل أفلام الكرتون والمسلسلات المليئة بالتشويق. تمتعوا بتجربة مشاهدة ممتعة ومفيدة عبر تنزيل ترددنا الخاص:

– التردد: 11526

– معدل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: 8/7

– الاستقطاب: أفقي