تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2023

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك، هي إحدى أبرز القنوات المميزة التي تقدم محتوى مفيد على مدار الساعة، حيث إن محتواه يتنوع ما بين الثقافة والتاريخي، وعملت على جذب العديد من الجماهير في فترة وجيزة، نظرًا لكم البرامج التي تحظى بها في هذه الفترة، مع العلم أن القناة حائزة على إعجاب كثير من الأفراد من كافة أنواع الدول على مستوى العالم، وفي هذا يرغب الكثير في معرفة ترددها الجديد بعد التحديث 2023، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية لكي يتعرف عليها الجميع.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

أُنشئت قناة ناشيونال جيوغرافيك، في عام 2009، وهي خاضعة لشركة أبوظبي للإعلام، حيث إن بثها يكون من الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن أنها شهدت كم تطورات كبيرة ومميزة خلال الفترة الماضية، وهي من إحدى القنوات المجانية التي لا تحتاج إلى اشتراك شهري، بل هي مجانًا تمامًا، ويمكن مشاهدة كافة محتوياتها التي تقوم بإذاعتها، لهذا فإن ترددها جاء على النحو التالي:-

التردد يتمثل في 11833.

معامل الترميز هو 30000.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3\ 4.

القمر الصناعي النايل سات.

الاستقبال محاني.

برامج قناة ناشونال جيوغرافيك 2023

من أهم البرامج التي تقدمها قناة ناشونال جيوغرافيك في الفترة الأخيرة، وبعد التطورات الكبيرة التي شهدتها القناة، لتكون برامجها وثائقية بشكل كبير، لتكون على على النحو التالي:-