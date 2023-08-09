حساب المواطن .. رابط دخول حساب المواطن في السعودية وطريقة استخدام الحاسبة

حساب المواطن 1445، تم إنشاء برنامج حساب المواطن من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية في المملكة العربية السعودية بهدف تحسين مستوى دخل المواطنين ، وقد تم توفير حاسبة حساب المواطن التقديرية الآلية من قبل الوزارة، وذلك لتمكين المواطنين من التحقق من قيمة الدعم المستحقة ومقارنتها مع المبلغ المودع في حسابهم البنكي ، ومن خلال موقعنا البديل نيوز نقدم لكم كيفية استخدام حاسبة حساب المواطن لعام 1445 هجريًا.

حاسبة حساب المواطن 1445 التقديرية

تم تطوير حاسبة حساب المواطن التقديرية الآلية ليتمكن المستفيدين من برنامج حساب المواطن من معرفة قيمة الدعم الحكومي المستحقة لهم. تعتمد قيمة الدعم على عدة عوامل، بما في ذلك عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري و يمكن للمستفيدين الاطلاع على القيمة المستحقة للدعم بعد صدور نتائج الأهلية للدورة الحالية من خلال استخدام الحاسبة التقديرية الآلية لحساب المواطن ، يمكن الوصول إلى الحاسبة عن طريق الرابط التالي:

https://portal.ca.gov.sa/

من خلال الحاسبة، يمكن للمستفيدين إدخال بياناتهم الشخصية والمعلومات المطلوبة، مثل عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري، وسيتم عرض قيمة الدعم المتوقعة بناءً على هذه البيانات و يرجى العلم أن الحاسبة التقديرية الآلية توفر تقديرًا فقط ولا تعتبر نتيجة نهائية

موعد صرف حساب المواطن 1445

موعد صرف الدفعة الحالية لبرنامج حساب المواطن لشهر أغسطس 1445 هو يوم الخميس 10 أغسطس 2023، ويستمر صرف الدفعة لمدة عشرة أيام بعد تاريخ الصرف ، و يهدف برنامج حساب المواطن إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي المقدم للمستحقين عن طريق توفير بوابة موحدة. يسعى البرنامج إلى تحقيق الأهداف التالية:

1. الحد من تأثير الإصلاحات الاقتصادية والأزمات الاقتصادية التي يواجهها العالم.

2. تشجيع الترشيد في استهلاك الموارد.

3. رفع كفاءة الدعم المقدم للمواطنين في المملكة العربية السعودية.