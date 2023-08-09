الاستعلام عن تكافل وكرامه بالرقم القومي 2023 وحقيقة الزيادة الاخيرة 25% شهرية للمواطنين

يرغب الكثير التعرف على شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة وانها تعد من ضمن الخدمات المقدمة من الدولة وانه واحد من برامج الدعم الرئيسية في مصر ومن خلال مقالنا سنتعرف على الاستعلام عن تكافل وكرامه بالرقم القومي 2023.

شروط الحصول علي معاش تكافل وكرامة

ألا يكون المتقدم يعمل في الجهات الحكومية.

ان يكون ليس لديه معاش تقاعدي للأطفال في المدارس.

لا يمتلك مقدم الطلب أية عقارات زراعية.

يجب تقديم المستندات أو الأوراق المطلوبة للحصول على المعاش.

خطوات التقديم في برنامج تكافل وكرامة

يتم القيام بالتقديم على برنامج التكافل والكرامة ويتم من خلال القيام بالاتي.

يتم تقديم بطاقات الهوية الوطنية.

لابد من تقديم وثيقة الزواج أو الطلاق.

يتم الحصول على صورة لشهادة الميلاد بتقنية الكمبيوتر والتي تقل أعمارهم عن 18 سنة.

تقديم صورة من بطاقة التموين المعتمدة وان يكون اسم مكتب التموين المسجل عليها.

يقدم كشف الإعاقة والذي يتم من خلال اللجان الطبية حال وجود مرض مستمر أو إعاقة.

يتم تقديم صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

شهادة الهجرة أو أي دليل للانفصال.

لابد من ان يتم القيام بتقديم إقرار الوصاية للأيتام.

يتم القيام بتقديم شهادة الحكم بالسجن وذلك في الحالات التي يقضي فيها الأب أو الأم فترة سجن.

كيفية التسجيل في تقاعد التكافل والكرامة

يتم القيام بتسجيل في التكافل والكرامة ويتم من خلال الاتي.