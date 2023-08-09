“اضبط الآن ” تردد قناة اون تايم سبورت HD الجديد وتابع اقوي المباريات الرياضية في الدوري المصري 2023 على نايل سات on Time sport

اضبط الآن تردد أون سبورت الجديد HD على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات حيث أن مجموعة قنوات أون سبورت ١و ٢ و ٣ من المقرر أن تقوم ببث مباريات الدوري المصري الممتاز وسوف يتم عرض المبارة بشكل مباشر وبجودة عالية ولذلك نجد أن البحث عن تردد قناة اون تايم سبورت يتم بشكل كبير وذلك لأن التردد يتم تغيرها من حين إلي أخر لأن الجودة تكون ضعيفة الى حد كبير على التردد القديم.

تردد قناة اون تايم سبورت الأرضية

استقبل تردد قناة أون تايم سبورت 2 الجديد على نايل سات حيث تستطيع ان تتابع قناة اون تايم سبورت على كافة الاقمار الصناعية سهيل سات وعرب سات وغيرها من الأقمار والجدير بالذكر أن القناة يتم من خلالها عرض العديد من البرامج الرياضية المميزة التي يتابعها الملايين في الوطن العربي حيث أنه عقب كل مباراة يتم تحليلها بشكل دقيق ويقوم بتحليل المباراة عدد كبير من كبار نجوم كرة القدم القدامى.

تردد قناة اون تايم سبورت اتش دي

أن تردد قناة أون تايم سبورت 4 يتم البحث عنه مع قرب عرض مباريات الدوري المصري وذلك من خلال موقعنا سوف نوضح لك تردد قناة on Time sport على سهيل سات والتردد يأتي على هذا النحو التالى:

التردد: 12303

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

اون تايم سبورت ٢

التردد : 12303

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز : 27500

اون تايم سبورت ٣

التردد: 11681

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: ⅚.