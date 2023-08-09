كشوفات pdf اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق الدفعة الخامسة موقع وزارة العمل

تعد من ضمن الموضوعات الاكثر بحثًا حيث يهتم الكثير بالبحث عن كشوفات المشمولين في دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق، وانه يتم الاعلان من قبل الوزارة عن صرف دفعات جديدة من برنامج دعم الرعاية الاجتماعية ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق

صرحت وزارة العمل العراقية عند فتح باب التسجيل للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية ويتم تسجيل 300 ألف مواطن عراقي كما انه يعد برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق من ضمن المبادرات التي تعمل على دعم المواطنين والذي يمكنهم التغلب على ظروف الحياة والتي تعمل على تلبية احتياجاتهم الأساسية كما انها تعمل على شراء المستلزمات الأساسية وانه يوجد إقبالًا كبيرًا منذ فتح باب التسجيل ويتم تطبيق معايير للقبول المتقدمين كما انه لابد من توافر عدد من الأوراق والشروط المطلوبة.

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم

يجب أن يكونوا مواطنين عراقيين.

كما انه لابد من ان تكون أفراد الأسرة المسجلة لا يقل عن أربعة.

يحب ان يتراوح سن الرجال ما بين 18 و60 سنة.

يجب أن لا يكون المتقدم مسجلاً في برامج أخرى.

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كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

يمكننا الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الدفعة الخامسة ويتم من خلال القيام بالاتي: