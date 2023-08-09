“هنا” أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf عبر رابط مظلتي موقع الرعاية الاجتماعية

أن البحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة يتم بشكل كبير جدا ويتصدر محركات البحث وذلك بسبب رغبة العديد من الأشخاص في العراق في معرفة الاسماء وسوف نوضح لكم عبر موقعنا رابط تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة وكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

اسماء الرعاية الاجتماعية pdf

لينك اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة pdf حيث أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق قامت بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين في العراق ومنها تقديم الدعم للأسر الفقيرة وتقديم الدعم المادي والصحي والمعنوي وذلك من أجل تحسين مستوى الدخل لدى المواطنين ومساعدة الأسر الأكثر فقرا والجدير بالذكر أن الوزارة أتاحت عبر منصة مظلتي الاستعلام عن الاسماء وتستطيع أن تستعلم عن الأسماء من خلال الانترنت.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية

والجدير بالذكر أنه يجب أن يتم توافر عدد من الخطوات في الأشخاص الراغبين في التسجيل في الرعاية الاجتماعية وهي :

أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.

ان يكون سن الرجل المتقدم من 18 حتي 66 عام .

والسيدة من سن 16 عام حتي 55 عام.

أن لا يكون لدي الشخص الذي يرغب في التسجيل أي أملاك عقارية.

أن لا يقل عدد أفراد الأسرة عن ٤ أفراد.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بغداد

حتى نحصل على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 يجب أن تتبع الخطوات التالية:

اولا توجه الى رابط موقع منصة مظلتي.

اختر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق.

قم بتحميل الاسماء.

وبذلك نكون قد وضحنا لكم خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية 2023.