اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 الدفعة الخامسة الوجبة 9 منصة مظلتي PDF موقع وزارة العمل

تم الاعلان من قبل الكثير عن تقدم الآلاف من المواطنين حيث انها تعمل على رفع مستوي المعيشة وتم قبول عدد 300،000 طلب ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 الدفعة الخامسة.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 الدفعة الخامسة

تم الاعلان من وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية عن مجموعة من الشروط لكي يتم التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ومنها الشروط:

يجب أن يكونوا من الأسر المحتاجة.

لابد من ان يكون الدخل الشهري منخفض.

أن يكونوا من العائلات التي لا يوجد لديها معيل رسمي.

كما انه يمكن ان الأسر التي يعاني أحد أفرادها من إعاقة جسدية أو عقلية.

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يمتلك أسرة من أربعة أفراد على الأقل.

أن يتجاوز عمره 18 سنة وأن لا يقل عن 60 للرجال، والسيدات بين 15 إلى 55.

عدم امتلاك أي أملاك أو تأمين صحي أو اجتماعي.

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كيفية تقديم على أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2023

يمكننا الاستعلام عن أسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية لسنة 2023 ويتم من خلال اتباع الخطوات التالية.