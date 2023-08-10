كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة الخامسة pdf من خلال الموقع الرسمي

تستمر عمليات البحث اليومية من قبل المواطنين العراقيين بحثاً عن كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة الخامسة من الوجبة التاسعة، والتي تعد أكبر دفعات الرعاية الاجتماعية على الإطلاق، وذلك لشمولها ما يتجاوز ال150 ألف أسر مشمولين جدد ضمن البرنامج، الرعاية الاجتماعية هي برنامج دعم مادي تم اطلاقه من قبل الحكومة العراقية لتقديم يد المساعدة لفئات الأسر التي تسجل مستوى تحت الفقر، وخلال الساعات المقبلة سوف يتم الإعلان عن اعتماد الميزانية الخاصة ب الدفعة الجديدة من الرعاية الاجتماعية ومن ثم رفع كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الجداد والمشمولين من قبل.

كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الأسدي بأن إعلان كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة أو ما يطلق عليها دفعة شهر آب “أغسطس”، سوف يتم إعلانها خلال الساعات المقبلة، حيث سيتمكن جميع المواطنين من تنزيل كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية pdf منصة مظلتي الإلكترونية.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

حددت وزارة العمل العراقية خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 عبر منصة مظلتي وذلك باتباع عدد من الخطوات وهي كالتالي: