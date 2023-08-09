رابط نتائج توجيهي الاردن جيل 2005 Www tawjihi jo حسب رقم الجلوس .. نتائج الثانوية العامة الاردن

يرغب العديد من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم التعرف على نتائج توجيهي الاردن 2023 والتي تعتبر من ضمن المراحل الهامة للجميع، حيث انه تم الانتهاء من الامتحانات وبدا القيام بعمليات التصحيح ومن خلال هذا سنتعرف على رابط نتائج توجيهي الاردن جيل 2005.

نتائج الثانوية العامة 2023 الاردن

صرح وزير التربية والتعليم الاردني عن انه سيتم الاعلان عن النتائج في منتصف شهر اغسطس الحالي بعد إنتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة والرصد وتقوم الوزارة بالاعلان عن النتائج من خلال الموقع الوزاري حيث انه يمكننا الاستعلام عن نتائج توجيهي الأردن 2023 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية ويتم من خلال الاتي.

يتم في بداية الامر الدخول إلى موقع نتائج التوجيهي.

ثم يتم البحث عن نتائج امتحان التوجيهي الأردن.

بعدها يتم إدخال رقمه المدني في المكان المحدد.

يضغط على الخيار للحصول على النتيجة.

كما انه يستطيع الطلاب أيضا الاستفسار عن نتائجهم من خلال ان يتم ارسال الرسائل النصية القصيرة إلى الرقم 1411 ويتم ارسال رقم الجلوس.

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موعد اعلان نتائج التوجيهي 2023 الاردن

لم يتبقي سواء ايام قليلة على موعد اعلان نتائج التوجيهي 2023 الاردن والتي يتم القيام بالاعلان عنها عبر موقع الوزارة وانه من المقرر صدور نتائج توجيهي 2023 في يوم 18 أغسطس 2023 وهذا هو الموعد المحدد من الوزارة، ويمكن لجميع الطلاب الحصول على نتائج توجيهي الأردن 2023 ويتم الاستعلام بشكل الكتروني لتوفير الوقت والجهد وبدل من الذهاب للمدرسسة والازدحام وانتشار الامراض.