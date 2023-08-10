“بنزين 92 و 95 و80 وصل لكام” أسعار البنزين اليوم | تسعيرة البنزين الجديدة ! “علشان متتصدمش”

سعر البنزين اليوم بعد قرارات البنك المركزي برفع الفائدة،يرصد لكم البديل الاخباري اسعار البنزين اليوم في مصر مع توقعات تغير تسعيرة مواد الوقود “سولار وبنزين خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث تقوم لجنة التسعير بعمل اجتماع كل ثلاثة شهور لاتخاذ قرار يحدد أسعار البنزين الجديدة بهدف ربط أسعار الوقود في مصر بالأسواق العالمية.

سعر البنزين اليوم

في الوقت الحالي، يتم تداول لتر البنزين بسعر 11.50 جنيه، وذلك بعد اتخاذ قرار من قبل البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة. ومع هذا القرار، لا يزال سعر البنزين ثابتًا اليوم، ويتوقع أن تقوم لجنة التسعير باتخاذ قرار بزيادة أو استقرار سعر البنزين في اجتماعها القادم في شهر أكتوبر.

سعر البنزين اليوم بعد قرارات البنك المركزي

في ضوء هذا القرار، يتواصل انتظار السوق المحلي لإعلان الأسعار الجديدة للبنزين والديزل في الربع الثالث من عام 2023، وذلك بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي تعقد اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر، بهدف ربط أسعار الوقود في مصر بالأسواق العالمية.

تظل أسعار البنزين في الأسواق المصرية مستقرة، وهنا هي الأسعار الحالية للبنزين والديزل:

سعر لتر البنزين 80 بسعر 8.75 جنيه (0.2827 دولار).

سعر البنزين 92 بسعر 10.25 جنيه (0.3312 دولار).

سعر البنزين 95 بسعر 11.50 جنيه (0.3716 دولار).

ولقد تم تأكيد سعر بيع طن المازوت للاستخدامات غير الكهربائية والصناعات الغذائية بمبلغ 6000 جنيه (193.85 دولار) لكل طن.

قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة

بعد ما قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، اتخذت محافظة أسيوط قراراً بزيادة سعر الديزل بقيمة جنيه واحد لكل لتر، مما يعني أن سعر البيع في السوق المحلية ارتفع إلى 8.25 جنيه لكل لتر.

في اجتماعها يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري زيادة أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة، وزيادة أسعار العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس، حيث بلغت 19.25٪ و 20.25٪ و 19.75٪ على التوالي. تم أيضًا رفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75٪.

بسبب ذلك، ينتظر العديد من المواطنين الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة والغاز الطبيعي المسال وأسطوانات الغاز لعام 2023 في الأيام المقبلة، خاصةً مع اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل منتظم كل ثلاثة أشهر لتحديد سعر بيع المنتجات البترولية في السوق المحلية.