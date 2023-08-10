مباراة الهلال السعودي والنصر، تتقرب جماهير الممكلة العربية السعودية والعربية مباراة التي يلاقبها البعض بكلاسكو العرب حيث يتمتع الهلال والنصر بجماهرية عالية داخل المملكة حيث يتلاقي الفريقين فين نهائي كأس العرب للاندية في النسخه التي تقام في السعودية حيث مباراة الهلال والنصر ، بالإضافة إلي أن الفرقتين بضمان نخبه من نجوم العالم ابرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو وساديو ماني الذين يقودان هجوم النصر الذي يلقب ب العالمي والهلال يلقب بزعيم العرب والذي يضم ايضا العديد من النجوم مما يجعلنا نتظر مشاهدة مباراة ممتعة.

مبارة الهلال السعودي والنصر في نهائي كأس العرب

يسدل الستار أخيرا عن بطول كأس العرب للأندية او كأس المل سليمان للأندية 2023، في نهائي قوي حيث مبارة الهلال السعودي والنصر، ونعرض لكم أولا طريق الفرقتين للنهائي فيما يلي:

أولا: الهلال السعودي

بالرغم من بداية الهلال في البطولة المهزوزة الا أنه أستطاع تدارج سريعا ويعود لمستواه المعروف للجميع، حيث صعد بعد أحتلال المركز الثاني في مجموعة ضمت السد القطري والوداد البيضاوي وأهلي طرابلس برصيد 4 نقاط، ليلاقي الأتحاد السعودي ويقدم مبارة رائعة ويستيطع الفوز بثلاث أهداف مقلابل هدف واحد، ونفس النتيجة في الدور نصف النهائي فاز بها علي نادي الشباب السعودي ليكون الطرف الأول في النهائي.

ثانيا : النصر السعودي

صعد ايضا نادي النصر السعودي بعد احتلال المركز الثاني بريد خمس نقاط حيث كان قريبا جدا من الخروج امام نادي الزمالك المصري الذي قدم مباراة رائعة ولكن جائت كريستيانو رونالدو بهدف التعادل ليعبر بالنصر للأدوار الأقصائية، حي فاز علي الرجاء البيضاوي بثلاث أهداف مقابل هدف والفوز علي الشرطة العراقي بهدف مقابل لاشئ ليكون الطرف الثاني لنهائي الحلم.

مباراة الهلال السعودي والنصر

تقام مباراة الهلال السعودي والنصر في نهائي كأس العرب للأندية المقام في المملكة العربية السعودية يوم السبت المقبل الموافق أغسطس 2023، حيث تقام في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية ومصر، وذلك علي ملعب الملك فهد الدولي، وتذاع المباراة علي مجموعة قنوات scc الناقل الحصري للبطولة نتمني مشاهدى ممتعة للجميع ومباراة تليق بأسم الفرقتين.