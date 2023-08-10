بالكشوفات” الآن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة العراق 2023 منصة مظلتي spa.gov.iq | كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة الخامسة pdf من خلال الموقع الرسمي
أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخير العراق 2023
يبحث العديد من الناس عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخير بالعراق 2023،حيث يتوقف المواطنون من مختلف المدن والمحافظات على أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث يُعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من بين أهم برامج الدعم في البلاد، يهدف هذا البرنامج إلى تقديم دعم مالي شهري ودعم من مختلف القطاعات الحكومية للمواطنين، وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يواجهونها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخير العراق 2023
من خلال موقع البديل الإخباري، يمكن للمواطنين البحث عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عام 2023، بالإضافة إلى معرفة شروط التقديم في البرنامج. الخطوات للاستعلام عن الأسماء هي كالتالي:
- زيارة موقع وزارة العمل العراقية الرسمي على الإنترنت.
- اختيار الوجبة الأخيرة من القائمة الرئيسية على الموقع.
- إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة للمستفيدين.
- إدخال رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق المرئي.
- النقر على زر “تنزيل” والانتظار قليلًا.
- سيتم تنزيل قائمة أسماء المستفيدين مباشرة.
يمكن للمواطنين الاطلاع على القائمة لمعرفة ما إذا كانوا ضمن المستفيدين أم لا/ كما يمكن حفظ القائمة للرجوع إليها لاحقًا.
شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023
شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق تم الإعلان عنها من قبل وزارة العمل العراقية، وهي على النحو التالي:
- يجب أن يكون المتقدم للبرنامج حاملًا للجنسية العراقية.
- يجب ألا يمتلك المتقدم للبرنامج أي ممتلكات ذات قيمة عالية، سواء كانت أراضي أو عقارات أو غيرها.
- يجب ألا يكون المتقدم للبرنامج مستفيدًا من أي نوع من أنواع التأمين، سواء اجتماعيًا أو صحيًا.
- يجب أن يكون عمر المتقدم الذكور بين 18 و60 عامًا كحد أقصى.
- يجب أن يكون عمر المتقدمات الإناث بين 15 و55 عامًا كحد أقصى.
بالإضافة إلى ذلك، يتمتعون بالأهلية لتلقي الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023، من ضمن الفئات التالية:
- الأيتام والأطفال الذين فقدوا والديهم بسبب أي سبب من الأسباب.
- كبار السن الذين يعانون من ظروف تمنعهم من ممارسة العمل.
- ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة، بما في ذلك من يواجهون صعوبة في ممارسة الحياة بشكل طبيعي والعمل.
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