“كشوفات pdf” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023 الدفعة الخامسة موقع وزارة العمل العراقي | أسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

هناك بحث مكثف على محرك البحث جوجل عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، حيث أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أعلنت عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023، تقدم العديد من المواطنين طلباتهم للحصول على هذا الدعم، نظرًا للتحديات الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها، حيث أن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023 تم الإعلان عنها، وقد وصلت وزارة الشؤون الاجتماعية حوالي 300,000 طلب للحصول على الدفعة الاجتماعية الأخيرة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

اشتعل محرك البحث جوجل بكثرة خلال ساعات بكثرة البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، إذ تأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة حكومية لمساعدة الأسر المحتاجة في العراق، وذلك في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية. لذا، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضعت شروطًا تحدد الأهلية للحصول على هذا الدعم.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق 2023

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023 تشمل:

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية العراقية.

يجب ألا يمتلك المتقدم ممتلكات ذات قيمة عالية.

يجب ألا يكون المتقدم مستفيدًا من تأمين اجتماعي أو صحي.

يجب أن يكون عمر المتقدم الذكور بين 18 و60 سنة، والإناث بين 15 و55 سنة.

يجب أن تتألف الأسرة من 4 أفراد على الأقل.

يجب أن تكون الأسرة بحاجة للدعم، وأن يكون الدخل الشهري ضعيفًا.

يجب أن يتوفر في الأسرة عدم وجود معيل رسمي أو أن يكون أحد أفراد الأسرة يعاني من إعاقة جسدية أو عقلية. تم تحديد هذه الشروط بناءً على دراسة دقيقة من قبل الوزارة.

رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق 2023

للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023، يمكن اتباع الخطوات التالية: