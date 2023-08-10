استخرج نتائج الصف السادس الاعدادي 2023 الدور الاول (ملفات pdf) عبر نتائجنا results.mlazemna
استخرج نتائج الصف السادس الاعدادي 2023 الدور الاول (ملفات pdf) عبر نتائجنا results.mlazemna
في الفترة الأخيرة، أصبح البحث عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2023 الدور الاول أكثر ما يهم الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتائجهم. لقد تمكن جميع الطلاب من إجراء امتحاناتهم في الفترة الماضية، وتم الإعلان الرسمية من قبل الجهات المسؤولة في وزارة التربية العراقية بشأن الحصول على نتائج الصف السادس الاعدادي 2023 الدور الاول خلال الأيام القادمة.
نتائج الصف السادس الاعدادي
تم الإعلان من وزارة التربية والتعليم العراقية بخصوص نتائج الصف السادس الاعدادي. بأنه قد تم الانتهاء من تصحيح إجابات جميع الطلاب حاليًا وتجري عملية المراجعة حتى يتسنى للطلاب الحصول على نتائجهم في أقرب وقت ممكن. سيتم إعلان نتائج الصف السادس الاعدادي 2023 الدور الاول خلال الأسبوع المقبل، وستكون النتائج متاحة إلكترونيًا عبر موقع “نتائجنا” الالكتروني، و“موقع وزارة التربية والتعليم العراقية”، لتسمح لجميع الطلاب بالاطلاع عليها.
استخراج نتائج الصف السادس الاعدادي 2023
- في البداية قم بالدخول إلى “موقع وزارة التربية والتعليم العراقية” أو “موقع نتائجنا”.
- بعد أن تدخل إلى الموقع الإلكتروني، ستجد العديد من الخيارات المتاحة أمامك، وبين كل الخيارات المتاحة في الموقع، اضغط على “نتائج الصف السادس الاعدادي 2023”.
- سوف تجد أمامك العديد من الحقول التي تحتاج إلى إدخال العديد من المعلومات للحصول على النتيجة المطلوبة، يرجى إدخال رقم الجلوس والمحافظة واسم المدرسة وغيرها.
- بعد إكمال كتابة جميع المعلومات المطلوبة، انقر على أيقونة “عرض النتيجة” ستظهر النتيجة ودرجات كل مادة والمجموع الكلي والنسبة المئوية.