هيئة الأرصاد توضح.. متى ينتهي فصل الصيف 2023 وموعد تحسن الطقس في جميع المحافظات

يتساءل الكثيرين عن موعد انتهاء فصل الصيف 2023 ومتى يتحسن الطقس نتيجة لما تشهده البلاد من ارتفاع زائد في الحرارة هذه الأيام يتساءل المواطنون عن موعد انخفاض درجات الحرارة، وقد أجابت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن هذا السؤال في صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، وقد صرحت من خلاله عن الموعد المحدد الذي ستنخفض به درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

متى ينتهي فصل الصيف 2023 وموعد تحسن الطقس

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية من خلال الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن فصل الصيف سوف ينتهي في يوم 21 سبتمبر المقبل ويعقبه فصل الخريف والذي يبدأ في يوم 22 سبتمبر، كما أعلنت الهيئة عن انخفاض درجات الحرارة بشكل متدرج بداية من يوم الاثنين الموافق ل 7 من شهر أغسطس 2023، على أن يُسيطر الانخفاض في درجات الحرارة على النواحي الشمالية من البلاد لخمسة أيام وذلك من الشمال حتى القاهرة الكبرى، وأما الطقس في سيناء يكون شديد الحرارة وتصل درجات الحرارة بها إلى 39 درجة.

كما وضحت الهيئة بأن الرطوبة ستكون مرتفعة على غالبية الأنحاء مع وجود هدوء في نشاط الرياح مما يرفع الشعور بالرطوبة والحرارة بنسبة تصل لما بين 2-3 درجات، كما تتأثر البلاد بالرياح الغربية والجنوبية الغربية التي ترفع من الإحساس من الحرارة المحسوسة التي امتدت إلى 44 درجة في الأيام السابقة.

سبب ارتفاع درجات الحرارة في جميع المحافظات

أوضح متحدث من هيئة الأرصاد أن السبب في ارتفاع درجات الحرارة هو التعرض لمرتفع جوي بالطبقات العُليا للجو والذي يزيد من امتداد فترات سطوع الشمس، ويؤدي لاحتباس معدلات الرطوبة في مناطق قريبة من الأرض، فضلاً عن التأثر بمنخفض الهند الموسمي القادم من اتجاه البحر المتوسط ويكون مُحملاً بنسبة من بخار الماء، وبالتالي ترتفع معه معدلات الرطوبة التي يشعر بها المواطنين خلال فترات النهار وفي الليل.

توصيات هيئة الأرصاد للمواطنين

أوصت هيئة الأرصاد المصرية بالابتعاد عن الأشعة المباشرة للشمس في فترة النهار، وذلك من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة عصراُ، حيث تزيد درجات الحرارة بشكل ملحوظ في هذه الأثناء، وعلى فترات أخرى باليوم.

لذلك تنصح الهيئة المواطنين بعدم الخروج في الحرارة المرتفعة إلا عند الحاجة، فضلاً عن أهمية ارتداء واقي للرأس، والجلوس في المناطق ذات التهوية الجوية، وتناول حجم كبير من المواد السائلة، وارتداء الملابس المصنوعة من القطن حتى يمتص الحرارة والرطوبة الزائدة.