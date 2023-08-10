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الدولار خارج السيطرة| صعود كارثي للورقة الخضراء بالسوق السودا| سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

الدولار خارج السيطرة| صعود كارثي للورقة الخضراء بالسوق السودا| سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

adminمنذ 17 دقيقة
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مازالت الورقة الخضراء تواصل الارتفاع وتفاجأ الجنيه المصري، وخاصة وان سعر الدولار في السوق السوداء بدأ في الارتفاع ويأتي ذلك وفقاً لنهاية تعاملات يوم الأربعاء الموافق 9 اغسطس الجاري، وعلى الجانب الأخر يظل سعر الدولار في البنك مستقراً كما هو منذ ما يقرب من 50 يوماً، ويرصد لكم البديل نيوز سعر الدولار في السوق السوداء، وسعر الدولار في البنك اليوم الخميس 10-8-2023.

سعر الدولار اليوم الخميس 9 أغسطس 2023 في البنوك

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزيبيعشراء
30.84 جنيه30.93 جنيه
سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهليبيعشراء
30.85 جنيه30.75 جنيه
سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الاسكندريةبيعشراء
30.85 جنيه30.75 جنيه
سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصربيعشراء
30.85 جنيه30.75 جنيه
سعر الدولار أمام الجنيه مصرف أبو ظبيبيعشراء
30.95 جنيه30.90 جنيه
سعر الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي «cib»بيعشراء
30.85 جنيه30.95 جنيه
سعر الدولار أمام الجنيه في بنك فيصل الإسلاميبيعشراء
30.85 جنيه30.95 جنيه
سعر الدولار أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدوليبيعشراء
30.85 جنيه30.95 جنيه
سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكانبيعشراء
30.85 جنيه30.95 جنيه
سعر الدولار أمام الجنيه في المصرف العربي الدوليبيعشراء
30.85 جنيه30.95 جنيه

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر

على الرغم من اتخاذ البنك المركزي المصري قرار برفع الفائدة 1%، إلا مضاربي العملة الخضراء مازالوا يمارسون نشاطاتهم غير القانونية، ويضاربون في بيع وشراء العملة الأمريكية، بعرض سعر غير متوازي مع سعر الدولار في البنك ووفقا لما تم رصده في السوق الموازي، فقد سجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم :شراء 38.20….مبيع 39.20
  • الإغلاق السابق 39.20
  • المدى اليومي 39.20 –
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adminمنذ 17 دقيقة
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