الدولار خارج السيطرة| صعود كارثي للورقة الخضراء بالسوق السودا| سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

مازالت الورقة الخضراء تواصل الارتفاع وتفاجأ الجنيه المصري، وخاصة وان سعر الدولار في السوق السوداء بدأ في الارتفاع ويأتي ذلك وفقاً لنهاية تعاملات يوم الأربعاء الموافق 9 اغسطس الجاري، وعلى الجانب الأخر يظل سعر الدولار في البنك مستقراً كما هو منذ ما يقرب من 50 يوماً، ويرصد لكم البديل نيوز سعر الدولار في السوق السوداء، وسعر الدولار في البنك اليوم الخميس 10-8-2023.

سعر الدولار اليوم الخميس 9 أغسطس 2023 في البنوك

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي بيع شراء 30.84 جنيه 30.93 جنيه

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي بيع شراء 30.85 جنيه 30.75 جنيه

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الاسكندرية بيع شراء 30.85 جنيه 30.75 جنيه

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر بيع شراء 30.85 جنيه 30.75 جنيه

سعر الدولار أمام الجنيه مصرف أبو ظبي بيع شراء 30.95 جنيه 30.90 جنيه

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي «cib» بيع شراء 30.85 جنيه 30.95 جنيه

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك فيصل الإسلامي بيع شراء 30.85 جنيه 30.95 جنيه

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي بيع شراء 30.85 جنيه 30.95 جنيه

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان بيع شراء 30.85 جنيه 30.95 جنيه

سعر الدولار أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي بيع شراء 30.85 جنيه 30.95 جنيه

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر

شراء 38.20 …. مبيع 39.20 على الرغم من اتخاذ البنك المركزي المصري قرار برفع الفائدة 1%، إلا مضاربي العملة الخضراء مازالوا يمارسون نشاطاتهم غير القانونية، ويضاربون في بيع وشراء العملة الأمريكية، بعرض سعر غير متوازي مع سعر الدولار في البنك ووفقا لما تم رصده في السوق الموازي، فقد سجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم :….