ملائكة الرحمة.. تنسيق كلية التمريض 2023 ومؤشرات القبول في المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة

نقدم لكم تنسيق كلية التمريض 2023 والتي تعد من الكليات التي تحمل مستقبل باهر للطلاب الملتحقين بها، حيث تقديم العديد من الوظائف للطلاب المتخرجين منها في الكثير من الجهات التي تقدم الخدمات الصحية المتنوعة، ويزيد عدد الطلاب الملتحقين بها عاماً بعد الآخر، نوضح فيما يلي تنسيق كلية التمريض وأهم التفاصيل عنها.

تنسيق كلية التمريض 2023 ومؤشرات القبول في الجامعات المختلفة

وقد جاءت التوقعات الخاصة بتنسيق كلية التمريض للعام 2023/ 2024 على النحو التالي:

كلية تمريض المنصورة: 345 درجة.

كلية تمريض بورسعيد: 349 درجة.

كلية تمريض طنطا: 342 درجة.

كلية تمريض الزقازيق: 335.

كلية تمريض دمنهور 332 درجة.

تمريض بنها: 321 درجة.

كلية تمريض المنوفية: 330 درجة.

كلية تمريض أسيوط: 319 درجة.

كلية تمريض كفر الشيخ: 320 درجة.

كلية تمريض المنيا: 311 درجة.

كلية تمريض جنوب الوادي: 310 درجة.

تمريض القاهرة: 309 درجة.

كلية تمريض قناة السويس 305 درجة.

كلية تمريض سوهاج: 315 درجة.

كلية تمريض مطروح: 304 درجة.

كلية تمريض عين شمس: 305 درجة.

كلية تمريض الإسكندرية: 304 درجة.

كلية تمريض حلوان: 298 درجة.

كلية تمريض الفيوم: 294 درجة.

كلية تمريض بني سويف: 299 درجة.

كلية تمريض أسوان 282 درجة.

ضوابط تنسيق الكليات 2023/2024

حددت وزارة التعليم المصرية ضوابط تنسيق الكليات للعام الدراسي الحالي 2023/2024، حيث تبدأ المرحلة الأولى من التسجيل في تنسيق الثانوية العامة في 5 من شهر أغسطس 2023، ويتم السماح لنحو 112 ألف و240 طالب بالثانوية العامة بالتسجيل في رغبات هذه المرحلة، وهم مجموع الطلبة المشمولين في تنسيق المرحلة الأولى، ويتم تسجيل الرغبات وفق التوزيع الجغرافي، ويمكن تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني والذي تم تخصيصه من كلية التربية والتعليم من أجل تسجيل رغبات الطلاب.

شروط التقديم في كلية التمريض 2023

وضعت كلية التمريض عدد من الشروط للراغبين في التقديم بها، وهي شروط لازمة حتى يتم قبولهم، وهي كالتالي: