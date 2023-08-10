عاجـ الآن ـل..رابط نتائج السادس الاعدادي العراق للشعبتين 2023 العلمي والأدبي موقع نتائجنا
عاجـ الآن ـل..رابط نتائج السادس الاعدادي العراق للشعبتين 2023 العلمي والأدبي موقع نتائجنا
زاد معدل البحث في الأونة الأخيرة عن نتائج الصف السادس الاعدادي في العراق للشعبتين ” العلمي والأدبي ” 2023، يتطلع الطلاب إلى الحصول على نتائجهم ومعرفة مدى تفوقهم العلمي لكي يتمكنوا بعد ذلك من التسجيل في الجامعات المختلفة.لقد بذلت وزارة التربية العراقية جهودًا كبيرة لسلامة سير امتحانات السادس الاعدادي، وسوف نقدم لكم موعد إعلان نتائج السادس الاعدادي للشعبتين 2023 العلمي والأدبي.
نتائج السادس الاعدادي للشعبتين 2023
وزارة التربية والتعليم في العراق أشارت إلى أن نتائج السادس الاعدادي العراق للشعبتين ٢٠٢٣ ستعلن خلال الأيام القليلة القادمة مطلع الأسيوع القادم من شهر أغسطس 2023. بعد الانتهاء من عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات ومراجعتها، ستقوم الوزارة بنشر نتائج السادس الاعدادي على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم أو على موقع نتائجنا. ستتوفر النتائج في جميع محافظات العراق حتى يتمكن الطلاب من الحصول عليها وتحميلها بسهولة باستخدام الرقم الامتحاني الخاص بهم.
رابط نتائج السادس الاعدادي 2023
يمكن لطلاب وطالبات الصف السادس الاعدادي الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي بسهولة عن طريق الإنترنت، وذلك باتباع خطوات بسيطة كما يلي:
- يتوجب عليك في البداية الدخول إلى موقع نتائجنا.
- ثم يتم النقر على نتائج السادس الاعدادي 2023.
- ثم يتم تحديد المحافظة التابع لها الطالب.
- فيما بعد، يتم تسجيل الرقم الامتحاني المخصص للطالب.
- عند التحقق من صحة كتابة البيانات، قم بالنقر على كلمة استعلام.
- ثم قم بتحميل النتيجة على شكل ملف PDF.
- بعد ذلك قم بالاطلاع ومشاهدة درجاتك.