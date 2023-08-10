تفاصيل تنسيق المعهد الفني الصحي الشرطي 2023 والشروط الواجبة والأوراق المطلوبة للتقديم

يبحث الكثيرين عن تنسيق المعهد الفني الصحي الشرطي والذي يعد من المعاهد المطلوبة من العديد من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، حيث يزيد الإقبال عليه بسبب مزاياه المتعددة من حيث الدراسة أو التوظيف فيما بعد، وقد تم تحديد تنسيق معهد الفني الصحي الشرطي وشروط التسجيل في المعهد، وهذا ما سنوافيكم به في السطور التالية.

تنسيق المعهد الفني الصحي الشرطي 2023

جاء تنسيق معهد الفني الصحي الشرطي بقيمة 60% بشرط ألا يقل مجموع الطالب في اللغة الإنجليزية عن 65%، وتصل فترة الدراسة في معهد الفني الصحي الشرطي إلى 2 من السنوات ومن بعدها يتم تدريب الطالب لثلاثة أشهر في المعاهد وفقاً لنظام الإقامة، وينتظم الطالب في التردد على المعهد للدراسة باقي فترة الدراسة.

وبعد إنهاء الدراسة يحصل الطالب على دبلوم المعهد الفني الصحي الشرطي في عدد من التخصصات منها تخصص الطوارئ والتمريض والرعاية، ويمكن أن يتوظف بدرجة معاون ثالث للأمن بوزارة الداخلية، أو في مستشفيات الشرطة والجهات التي تتبع وزارة الداخلية الخاصة بالخدمات الصحية، ويعد من أكثر المعاهد التي تشهد إقبال كبير بالإضافة إلى تنسيق كلية التمريض وغيرها من الكليات والمعاهد الطبية.

شروط التسجيل في المعهد الفني الصحي الشرطي

من أهم الشروط اللازمة لإتمام التسجيل في المعهد الفني الصحي الشرطي ما يلي:

التسجيل مقتصر على الطلاب المصريين من والدين مصريين.

يمكن التسجيل للجنسين.

يُشترط الحصول على شهادة الثانوية العامة، الثانوي الأزهري من قسم علمي علوم.

الشريحة العمرية للتقديم ما بين ثمانية عشرة عاماً إلى 35 عام.

يجب أن يكون الطول 160 سم للإناث، وللذكور 165 سم.

يُشترط أن يكون الطالب حسن السلوك والسمعة.

أن يكون حاصل على شهادة إنهاء الخدمة العسكرية أو شهادة بالإعفاء.

أن يُقر المتقدم بالموافقة على الجهات التابعة لوزارة الداخلية وفقاً للحاجة.

المرور باختبار اللياقة البدنية.

ألا يتزوج الطالب طيلة فترة الدراسة.

ألا يكون الطالب مفصول من أي جهة شرطية أو عسكرية تابعة للقطاع الخاص أو العام.

عدم توقيع أي عقوبات على الطالب أو اقترافه لأي جناية أو جنحة تتعلق بالشرف والأمانة.

أوراق التقديم في المعهد الفني الصحي الشرطي

من الأوراق اللازمة للتقديم في معهد فني صحي شرطي ما يلي: