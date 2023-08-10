متى تبدأ الدراسة Back To School || موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024 ونشر الجدول الزمني للدراسة
نوضح لكم موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 حيث ينشغل الطلاب بجميع المراحل الدراسية بمعرفة موعد بدء العام الدراسي الجديد، وما هي الخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم المصرية لانتظام العام الدراسي، وذلك لإتمام الاستعدادات للعام الجديد من حيث شراء المستلزمات الجديدة أو الاستعداد الذهني لاستقبال المواد العلمية المختلفة، وقد أعلنت الوزارة مؤخراً عن هذا الموعد، وهو ما سنوضحه بشكل تفصيلي في هذه السطور.
موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024
يبدأ العام الدراسي الجديد في يوم 30 من شهر سبتمبر 2023، وهو الموافق ليوم السبت، وينتهي الجدول الزمني للعام الدراسي في الثامن من شهر يونيو 2024 رسمياً، لجميع مدارس الجمهورية وكافة المراحل الدراسية المختلفة.
ومن المسموح للمدارس الدولية وبعض المدارس الأخرى بتقديم موعد بدء العام الدراسي الجديد لمدة أسبوع أي في نهاية شهر أغسطس، وذلك عقب القيام بالإجراءات اللازمة عبر التقدم بطلب للوزارة.
الجدول الزمني للعام الدراسي الجديد
وضعت وزارة التعليم المصرية الجدول الزمني للعام الدراسي الجديد، وهذا أهم ما جاء به:
- تصل مدة الدراسة بالكامل إلى 35 أسبوع دراسي.
- يبدأ الفصل الأول من الدراسة في الثلاثين من سبتمبر وينتهي في يوم الخامس والعشرين من يناير 2024، وهو موعد إجازة نصف العام الدراسي.
- تبدأ اختبارات الترم الأول من الدراسة يوم الرابع عشر من يناير 2024 الموافق ليوم الأحد.
- تبدأ الاختبارات الخاصة بمرحلة النقل بالمدارس الفنية في يوم التاسع من يناير 2024 الموافق ليوم الثلاثاء.
- موعد بداية الترم الثاني هو السبت العاشر من فبراير 2024، ويستمر حتى الخمس السادس من شهر يونيو 2024.
- الامتحانات الخاصة بالترم الثاني من الدراسة لمراحل النقل تبدأ من يوم السبت الموافق للخامس والعشرين من شهر مايو 2024.
- تبدأ اختبارات الدبلوم الفني من يوم السبت الموافق للأول من يونيو 2024.
- موعد بداية اختبارات الثانوية العامة هو السبت الخامس عشر من شهر يونيو 2024.
- يتم تخصيص آخر أسبوع من الدراسة للمراجعة لكافة الصفوف.
- يتم تضمين فترة اختبارات الترم الأول والثاني في عدد الأيام الدراسية.
- يتم تطبيق جميع المواعيد السابقة على كافة المراحل الدراسية للمدارس الحكومية والرسمية والخاصة واللغات.