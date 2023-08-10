متى تبدأ الدراسة Back To School || موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024 ونشر الجدول الزمني للدراسة

نوضح لكم موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 حيث ينشغل الطلاب بجميع المراحل الدراسية بمعرفة موعد بدء العام الدراسي الجديد، وما هي الخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم المصرية لانتظام العام الدراسي، وذلك لإتمام الاستعدادات للعام الجديد من حيث شراء المستلزمات الجديدة أو الاستعداد الذهني لاستقبال المواد العلمية المختلفة، وقد أعلنت الوزارة مؤخراً عن هذا الموعد، وهو ما سنوضحه بشكل تفصيلي في هذه السطور.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024

يبدأ العام الدراسي الجديد في يوم 30 من شهر سبتمبر 2023، وهو الموافق ليوم السبت، وينتهي الجدول الزمني للعام الدراسي في الثامن من شهر يونيو 2024 رسمياً، لجميع مدارس الجمهورية وكافة المراحل الدراسية المختلفة.

ومن المسموح للمدارس الدولية وبعض المدارس الأخرى بتقديم موعد بدء العام الدراسي الجديد لمدة أسبوع أي في نهاية شهر أغسطس، وذلك عقب القيام بالإجراءات اللازمة عبر التقدم بطلب للوزارة.

الجدول الزمني للعام الدراسي الجديد

وضعت وزارة التعليم المصرية الجدول الزمني للعام الدراسي الجديد، وهذا أهم ما جاء به: