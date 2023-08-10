الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الحرارة في الطقس ونزول درجات الحرارة وتحسن المناخ بالمحافظات

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن موعد انتهاء موجة الحرارة في الطقس وتوقعاتها بشأن موعد انتهاء موجة الحرارة في الطقس خلال الأيام القادمة، حيث أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على الكثير من الأنحاء بعد أن سادت درجات الحرارة المرتفعة معظم أرجاء البلاد، وفيما يلي سنتعرف على أهم التفاصيل الخاصة بالتغير في أحوال الطقس الفترة المقبلة.

موعد انتهاء موجة الحرارة في الطقس ونزول درجات الحرارة

طبقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد ستنخفض درجات الحرارة هذا الأسبوع، بعد انتهاء الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد على مدى أسبوعين وزادت درجات الحرارة خلالها لأكثر من 40 درجة مئوية، كما ارتفعت الرطوبة بشكل واضح مما جعل المواطنون يشعرون بالحر والتعرق الشديد، ومن المتوقع أن تنخفض الحرارة بمقدار 2 من الدرجات على الأقل، كما تم الإعلان عن موعد انتهاء فصل الصيف في يوم 21 سبتمبر المقبل.

أسباب الموجة الحارة التي تشهدها المحافظات

حددت المتحدثة باسم هيئة الأرصاد الأسباب التي تقف وراء الموجة الحارة التي تأُثرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، ومن أهمها التأثر بمنخفض الهند الموسمي الذي صاحبه كتلة من الهواء الشديد الحارة المحمل ببخار الماء بعد مروره على البحر المتوسط.

وهذا السبب في زيادة معدلات الرطوبة إلى جانب التأُثر بمرتفع جوي، ونتيجة لذلك ارتفعت الحرارة ارتفاع كبير خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس وخلال شهر يوليو على معظم أنحاء الجمهورية.

نصائح لتجنب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة

نعرض في السطور التالية عدد من النصائح لتجنب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وهي كالآتي: