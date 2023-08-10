بشرة ساااارة.. البنك الأهلي يعلن عن شهادات استثمار بعائد 14.5% بعد ارتفاع الفائدة.. تعرف عليها

اتخذ البنك الأهلي أحد القرارات الهامة وهو رفع العائد على شهادات الاستثمار من البنك الأهلي، وذلك على بعض الفئات من الشهادات وهي المجموعة أ والمجموعة ب، وهي المحددة بمدة عام واحد أو اثنين من الأعوام أو ثلاثة أو عشرة أعوام، فما هي قيمة العائد بعد ارتفاعه وأهم القرارات التي اتخذها البنك في الآونة الأخيرة، هذا ما سنسلط عليه الضوء فتابعونا.

رفع العائد على شهادات الاستثمار من البنك الأهلي

ارتفع العائد على شهادة الاستثمار التابعة للمجموعة أ، ب على النحو التالي:

زاد العائد على الشهادة من الفئة أ لفترة عشرة أعوام إلى 10% تراكمي بعد أن كانت 9.5%.

زاد العائد على الشهادة من الفئة ب لتكون 11.5% بعد أن كانت 11% فيما مضى تُصرف بشكل شهري.

زيادة العائد على الشهادة من الفئة ب 2 من الأعوام لتصبح 12% بعد أن كانت 11.5% بشكل ربع سنوي.

ارتفاع العائد على الشهادة من الفئة ب ومدتها ثلاثة سنوات إلى 14.5% بعد أن كانت 14% ربع سنوية.

الحد الأدنى للشهادات هو 500 جنيه وجميعها اسمية، ولا يمكن التداول أو تحويل القيمة أو الخصم أو الرهن أو القيام بأي إجراءات عليها سوى من خلال البنك الأهلي.

يمكن الاقتراض من البنك بضمان شهادات الاستثمار، واستخراج البطاقات الائتمانية على اختلاف أنواعها تبعاً للقوانين المصرح بها وسعر العائد والفائدة، ويتم إعفاء العائد من جميع الضرائب والرسوم.

قرارات البنك الأهلي المصري الأخيرة

القرارات الجديدة التي قام بها البنك الأهلي ليست هي الوحيدة، فقد سبقتها قرارات أخرى فيما يخص رفع العائد على بعض الشهادات، وهي كالتالي: