تردد قناة طيور الجنة 2023 على نايل سات وعرب سات للاستمتاع بأجدد أغاني الأطفال Toyor Aljanah

نقدم لكم تردد قناة طيور الجنة التي تعد من القنوات التي يتابعها ملايين الأطفال في العالم العربي لما تقدمه من برامج ترفيهية وتعليمية مميزة لهم، وهم يبحثون عن تردد قناة طيور الجنة الناجحة حتى يتمكنون من الاستمتاع بمحتواها الرائع والذي يُقدم بشكل غنائي جميل، وقد أعددنا سطور هذا الموضوع للتعرف على تردد القناة، وأهم ما تعرضه من محتوى متنوع.

تردد قناة طيور الجنة 2023 على نايل سات وعرب سات

نوضح لكم تردد قناة طيور الجنة الجديد على قمري عرب سات ونايل سات، وهو كالتالي:

تردد قناة طيور الجنة على قمر نايل سات:

التردد 11310.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

استقطاب: عمودي.

تردد قناة طيور الجنة على قمر عرب سات:

التردد 12685.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

استقطاب: عمودي.

معلومات عن قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة محتوى مستنير وهادف للطفل العربي، ومن أهم المعلومات عنها ما يلي:

هي قناة هادفة وتعمل على تعليم الأطفال الأخلاق الحسنة، واللغة العربية الأصيلة، والنبوغ في الفروع العلمية الأخرى كالرياضيات والعلوم.

تعمل على تأهيل الطفل للانخراط في المجتمع وأن يكون عضو صالح به.

تم تأسيس القناة في العام 2008 من خلال صاحبها رجل الأعمال خالد مقداد، وجعل أبناؤه هم من يقدمون محتواها في البداية.

من أهداف قناة طيور الجنة مساعدة الوالدين على التنشئة الصحيحة للأبناء، بما لا يتخالف مع القيم الاجتماعية والمبادئ الإسلامية، والعادات الشرقية.

تقدم محتوى آمن على الطفل، حتى أنه يمكن للوالدين ترك أبنائهم بمتابعة برامجها بدون خشية عليهم.

تتميز القناة بالصورة العالية الجودة والتأثيرات الصوتية المُبهرة والجذابة للأطفال.

تساعد على تعليم الأطفال تناول الخضروات والفواكه المفيدة لهم ولبناء أجسامهم، وذلك عن طريق صنع أغنيات جميلة عن أنواع الفواكه والخضروات المتنوعة مثل الموز والتفاح والخيار وغيرها.

أفضل أعمال قناة طيور الجنة

تبث القناة مجموعة من البرامج الهامة للأطفال، ومن أفضل أعمال قناة طيور الجنة ما يلي: