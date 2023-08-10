مجنونة يا قوووطة… الطماطم طائرة ومن غير ريش ارتفاع كبير للقوطة

آثار ارتفاع سعر الطماطم بالأسواق الجدل بين الكثير من الأشخاص، الأمر الذي جعل الكثير يستاءلون حول سبب هذه الزيادة المفاجأة، وخاصة أن ثمرة الطماطم من الثمار التي لا غنى عنها في الأطعمة، فتبعاً لما جاء بالنشرة الإحصائية التي صدرت عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء بأن الطماطم قد بلغت حوالي ٢٥.٢٪ لتصل بذلك إلى ٥ مليون دولار خلال شهر مارس في نفس الوقت الذي سجلت فيه بداية شهر مارس ٤ مليون دولار.

ارتفاع أسعار الطماطم

وصل سعر الطماطم في أٍسواق التجزئة حوالي ١٥ جنيه، ولكن بلغ متوسط السعر نحو ٨.٥ جنيه.

وصل أقل سعر كيلو الطماطم ٥ جنيه مقابل ١٥ جنيه للكيلو بالسوق.

أسباب ارتفاع أٍسعار الطماطم

أكد المهندس محمود فوزي رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية والبساتين في وزارة الزراعة بأن زيادة أسعار الطماطم لا تستمر لفترة طويلة، وجاء ارتفاع هذه الأسعار نتيجة تزايد درجات الحرارة بدايةً من فصل الصيف، الذي ينتج عنه نقص في الإنتاجية وتراجعها، ونوه على أن جملة المساحات المزروعة من إجمالي الطماطم قد بلغت ما يقارب نحو ٥٠٠ ألف فدان، حيث تم زراعة ٣ عروات وهي؛ العروة الصيفية والعروة الشتوية، بالإضافة إلى العروة النيلي، حيث بلغ إجمال الإنتاج من ٦ حتى ٧ مليون طن، وأكد على أن زيادة الأسعار لن تظل طويلاً؛ وإنما يوجد عدة محافظات ستقوم بجمع العروة النيلي من الطماطم.

موعد انخفاض الأسعار

تأثر محصول الطماطم الصيفي يارتفاع درجة الحرارة الشديد، الأمر الذي نتج عنه تراجع في حصاد العروة الصيفية، فعدم وصول المياه باستمرار للطماطم نتج عنه التفاف أوراقها ووقوع أزهارها وصغر حجم الثمرة ومن ثم أصبح بذلك الإنتاج قليل، ومن الجدير بالذكر أن المناخ في الوقت الحالي أثر على إصابة النباتات بالضعف الشديد وانتشار الحشرات بكثرة بين المحصول، فبالتالي أثر على الكمية المعروضة في الأسبوع فأصبحت قليلة مع تزايد الطلب عليها بشكل كبير، نظراً لاستهلاك الطماطم بشكل كبير في كثير من الوجبات؛ فهي عامل أساسي، فمع ارتفاع درجة حرارة الجو فأسعارها ستشهد ارتفاع كبير.