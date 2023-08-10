طائر ومحدش قادر يمسكه روح البنك بسرعة… طرح شهادات استثمار تاريخية تصل ل22٪ سعر الفائدة الجديد 2023

فوائد بنك مصر الجديدة إن تنوع البنوك واختلافها واختلاف تاريخها في مصر يجعل من كل واحد منها منافس قوي للآخر، فنجد أنه تصدر في كل يوم شهادات جديدة وفوائد للبنوك والعملاء على حد سواء، وتصدر هذه الشهادات للمصريين للأعمار مابين 18 عام و 59 عام، وقد أصدر بنك مصر ف هذه الآونة لعام 2023 تحديدًا في شهر أغسطس الحالي شهادات جديدة أبرزها شهادة القمة والتي مرحبا سنتحدث عنها بإستفاضة فيما يلي.

شهادة القمة بنك مصر

قام بنك مصر حديثًا بطرح شهادتي استثمار 3سنوات ما بين اسعار ثابتة ومتغيرة، وتعتبر هاتين الشهادتين من أعلى الشهادات التي أصدرها بنك مصر، حيث أن الشهادة الأولى هي شهادة ثابتة لمدة 3سنوات وسعرها 19% بعائد شهري، وتسمي هذه الشهادة بشهادة القمة والتي يكون عائدها شهريًا ثابتًا، ويكون الحد الأدنى لشراء هذه الشهادة 1000 جنيه مصري ومضاعفاته، أما الشهادة الأخرى فتختلف عن سابقتها حيث أنها شهادة متناقصة على مدى 3سنوات أيضًا وذلك بسعر 22%. للفائدة السنوية منها فيما يخص السنة الأولى منها

أما السنة الثانية فتتناقص إلى سعر 18% للفائدة، وأما سنتها الثالثة فتنقص إلى نسبة 16% لسعر الفائدة، وتعتبر الشهادة الأولى وهي شهادة القمة من أنواع الشهادات التي توفر عائد ثابت لمقتنيها بصفة شهرية، كما أنها أيضًا تتيح خيار استرداد قيمتها بعد ستة أشهر من وقت إصدارها وذلك تبعا لقوانين الاسترداد الخاصة بها، وأيضًا توفر إمكانية اقتراض المال بضمانها.

شراء شهادات بنك مصر

تتعدد طرق شراء شهادات بنك مصر، حيث يمكن شراء الشهادة إلكترونيًا باستخدام الجوال عن طريق الموبايل البنكي بنك مصر، ويتم اتباع عدة خطوات لتحقيق ذلك تتمثل في :أن يقوم العميل بالتسجيل في تطبيق BM online وذلك باستخدام كود للتعريف وكلمة السر، ثم يختار إصدار شهادات الاستثمار، من ثم يختار نوع الشهادة ذات العائد المرغوب، ويختر مبلغ الشهادة، وينتهي أخيرًا إلى تأكيد طلبه بعد انهائه كافة البيانات المطلوب وبهذة الطريقة يكون العميل قد أتم عملية الشراء للشهادة التي يريدها من شهادات بنك مصر الجديدة والتي لقيت مؤخرًا رواجًا كبِيرًا نظرًا لأنها تمثل أعلى نسب فوائد لما قد أصدره البنك من شهادات سابقًا.