الحقيقة كاملة.. ما هي حقيقة زيادة المعاشات خلال شهر أغسطس 2023 وموعد صرف المعاش لهذا الشهر

بين فترة وأخرى تظهر بعض التساؤلات عن حقيقة زيادة المعاشات، وهل من المتوقع أن تزيد مرة أخرى خلال الفترة المُقبلة بعد الزيادة التي تم إقرارها على معاش شهر أبريل الماضي، وما هي آخر التصريحات حول هذا الموضوع، للحصول على إجابة وافية لكافة الاستفسارات والتساؤلات عليكم قراءة ما يلي من سطور.

ما هي حقيقة زيادة المعاشات خلال شهر أغسطس 2023

تزيد المعاشات في شهر محدد من العام وهو 30 من شهر يونيو وفق معدل التضخم الذي وصل إلى 15% كحد أقصى، وهي الزيادة التي تم إقرارها على المعاشات ونُفذت في شهر أبريل 2023 بدلاً من آخر يونيو أو الأول من يوليو بقرار من رئيس الجمهورية لمواجهة التضخم الذي عم الأرجاء في الجمهورية بل وفي جميع أنحاء العالم، ولا صحة حول زيادة المعاشات بعد ذلك.

وتتم زيادة المعاشات بصفة دورية بكل عام، وذلك عملاً بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 والصادر في العام 2019، ويحصل أصحاب المعاشات على هذه الزيادة، حيث يُقدر عدد المستفيدين من زيادة المعاشات بنحو 11 مليون شخص في جميع أرجاء الجمهورية، ويتم صرف المعاشات من مصادر الصرف المختلفة المتعددة في كافة المحافظات مثل أجهزة الصرف الآلية، ومكاتب البريد، والمصارف المختلفة، ومنفذ فوري، والمحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات.

إجراءات الدولة لزيادة المعاشات

بعد الزيادة التي تم تطبيقها في شهر أبريل الماضي والتي أصبحت تُصرف مع كل شهر، وصل الحد الأدنى للزيادة المقررة إلى مائة وسبعون جنيه، بينما جاءت القيمة العُليا للزيادة إلى 1635 جنيه، وقد تحملت الدولة نحو 14 مليار جنيه نتيجة لتبكيرها موعد زيادة المعاشات عن التوقيت المقرر وهو نهاية يونيو، وذلك لكي يتمكن أصحاب المعاشات من مجابهة الارتفاع الكبير في الأسعار.

قيمة المعاشات بعد تطبيق الزيادة الأخيرة

فيما يلي بيان بقيمة المعاشات بعد تطبيق الزيادة: