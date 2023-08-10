زيادة المرتبات القادمة في هذا الموعد طوعًا لقرارات وزارة المالية.. هي دي الاخبار ولا بلاش

زيادة المرتبات القادمة في هذا الموعد، بهدف تخفيف تأثير تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة على حياة المواطنين، تستهدف الحكومة زيادة الرواتب بطريقة فريدة ومبتكرة. تتجه الجهود نحو تحقيق زيادة فعّالة في دخول العاملين في القطاع الحكومي، من خلال تحديد معدل نمو سنوي للأجور يفوق تضخم الأسعار، وذلك بهدف تعزيز الاستدامة المالية ورفع مستوى معيشة المواطنين.

زيادة المرتبات القادمة في هذا الموعد

وفقًا لفصل أوّل في مسودة الميزانية المستقبلية (تقديرات الأجور وبدلات العاملين)، يتجاوز إجمالي مخصصات الأجور وبدلات العاملين في الميزانية المقترحة للعام المالي 2024 حاجز 470 مليار جنيه، ما يعادل نسبة 4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بحوالي 410 مليار جنيه للسنة المالية السابقة 2022/2023، مما يُشكل زيادة تقدر بحوالي 60 مليار جنيه.

زيادة المرتبات القادمة في هذا الموعد وتتضمن مشروع الميزانية للعام 2023/2024 تفعيل عدة إجراءات تعزيزية لرفع دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومستحقي المعاشات، منها تنصيب الزيادة الدورية للموظفين المشمولين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بدءًا من الأول من يوليو 2024 بنسبة 8 % من الأجر الوظيفي في 31 يونيو 2024 ، بحد أدنى شهريّ قدره 125 جنيهًا، وذلك دون وضع حدّ أقصى لهذه الزيادة. تُعَدّ هذه الزيادة جزءًا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي للموظف، وقد تم دمجها بفاعلية مع الأجر ابتداءً من أبريل الجاري.

اماكن صرف المرتبات

بعد معرفة زيادة المرتبات القادمة في هذا الموعد المذكور سابقًا شهر يوليو لعام 2024، هذه عي أماكن تحويل الأجور، وتتوافر لك خيارات متعددة لتحويل مدخراتك ومعاشات، منها:

– التفويض البريدي المضمون.

– خدمة السحب من أجهزة الصراف الآلي في البنوك.

– الاستفادة من نقاط التحصيل المتعددة لشبكات السحب النقدي.

– الاختيار بين الخدمات الإلكترونية المتاحة مثل “فوري” أو “أمان” وغيرها.