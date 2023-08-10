موقع نتائجنا – Telegram… نتائج السادس الإعدادي نينوي=البصرة=الرصافة=ذي قار

مع انتشار الكثير من الأخبار والشائعات الكاذبة حول ظهور نتائج السادس الاعدادي العراق، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم العراقي أنه لم يتم الإعلان الرسمي عن ظهور النتائج وأن كل ما انتشر ما هو إلا شائعات لا يجب الانسياق ورائها ويجب على الجميع من طلاب وطالبات الصف السادس الاعدادي تحري الدقة والصدق، وأكد أن الإعلان عن ظهور النتيجة سوف يتم من خلال مؤتمر صحفي رسمي يتم الإعلان خلاله عن موعد ظهور النتيجة ورفعها عبر الرابط الرسمي الخاص بموقع الوزارة.

نتائج السادس الاعدادي العراق

أعلن الأستاذ السيد كريم المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم السوري أنه لم يتم تحديد موعد ظهور نتيجة الصف السادس الإعدادي؛ لأنه مازالت عمليات التصحيح ورصد ومراجعة النتائج مستمرة ولم تنتهي بعد، حيث يتم رصد ومراجعة الدرجات بشكل دقيق يضمن لكل طالب الحصول على أحقية درجات المواد الذي أدي الامتحانات النهائية بها خلال الشهر المنقضي، وطلب المسؤول من أولياء المور والطلاب انتظار الإعلان الرسمي من قبل الوزارة كما أكد لهم أن التأخير يأتي من مصلحة الطالب بسبب الحرص الشديد على إتمام عمليات التصحيح والمراجعة بشكل دقيق نظراً لأهمية نتائج هذه المرحلة على تحديد مستقبل الطلاب والطالبات الجامعي الذي سوف يتحدد من خلال هذه النتائج.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي العراق

عملت وزارة التربية والتعليم العراقية على تفعيل موقع نتائجنا وتوفير الرابط الرسمي للصفحة؛ ليتمكن جميع طلاب السادس الاعدادي لجميع محافظات العراق من الدخول عبر الرابط والحصول على نتائجهم إلكترونياً من خلال بعض الخطوات السهلة والبسيطة والتي تعرف كالتالي:

أولاً يتم تسجيل دخول الطالب عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقي، ومن ثم الدخول عبر الصفحة الرسمية لموقع نتائجنا واختيار أيقونة نتائج السادس الاعدادي الدور الأول، ثم بعد ذلك تحديد المحافظة التابع لها الطالب، ثم تسجيل رقم الاكتتاب والبيانات المطلوبة في مكانها الصحيح، أخيراً يمكنك الضغط على عرض النتائج وسوف تظهر لك النتيجة كاملة التفاصيل بدرجات المواد ومجموع درجات المواد بالكامل في حال توافرها بشكل رسمي من الوزارة.