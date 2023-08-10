املى الفريزر.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 10 اغسطس 2023 في الأسواق والمزارع

ارتفاع جديد قد سجلته أسعار الدواجن من كل الأنواع في البورصة المحلية في مصر وفي مختلف الأسواق التجارية وكل الأسواق الشعبية على مستوى كافة المحافظات حيث سجلت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء أسعار أعلى عن الأمس ومن المتوقع أن تستمر تلك الأسعار حتى يوم غدا الخميس ولذلك نستعرض في هذا التقرير الأسعار الحالية للدواجن البيضاء والأمهات والدواجن الساسو باعتبارها من أكثر أنواع الدواجن التي يقبل عليها المستهلك في كافة الأسواق المحلية.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 10 اغسطس 2023

الأسعار الحالية للدواجن لا تعد مستقرة وذلك ما بين انخفاض وارتفاع في المؤشر الخاص به على مستوى البورصة المحلية وهو ما يكون له مردوده على الأسواق الاستهلاكية والتي لا تزال الأسعار فيها متذبذبة وغير مستقرة ومع الارتفاع الملحوظ في القيمة السعرية للكيلو جرام من كل نوع نجد أن الأسعار المتوقعة ليوم غد أيضًا ستكون مائلة للارتفاع، وقد وصل سعر الدجاج الأبيض في كافة الأسواق الاستهلاكية إلى أسعار تصل حتى 81 جنيه وقد تقل في بعض السوق الشعبية لتكون بسعر يصل إلى 80 جنيه مصري للكيلو جرام.

يذكر أن السعر في المزرعة من المتوقع أن يصل يوم غد إلى 71 جنيه مصري وهو مؤشر مرتفع إلى حد كبير وذلك ما يتوقع أن يجعل مستوى الإقبال على شراء تلك النوعية من الدواجن أقل خلال تلك الفترة عن الفترات الماضية.

أسعار الدواجن الساسو والأمهات

سجلت اليوم الأسعار الخاصة بالدجاج الأمهات قيمة سعرية وصلت إلى 63 جنيه مصري في المزرعة، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يبلغ 72 جنيه مصري، في حين وصلت أنواع الدواجن الحمراء أو الساسو في الأسواق الاستهلاكية إلى سعر يبلغ 90 جنيه مصري.

أسعار منتجات الدواجن البيضاء

سعر الكيلو جرام من البانيه يصل حتى 170 جنيه مصري، بينما الأوراك الكيلو منها ما بين 80 إلى 85 جنيه مصري، وذلك على حسب السوق الاستهلاكية بينما وصل سعر الكيلو من الكبد والقوانص ما بين 80 وحتى 85 جنيه، والأجنحة الكيلو منها ما بين 50 وحتى 60 جنيه مصري.