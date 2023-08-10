عاجل ورسميًا.. زيادة 500 جنيه لأصحاب المعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيه لهؤلاء الفئات

في إطار المساعدات التي تقدمها الحكومة المصرية لجميع مواطنيها، ومن بينهم أصحاب المعاشات، لتُعلن مجلس نقابة الصحفيين في إجتامعها أمس عن زيادة المعاش لجميع أصحاب المعاشات، إضافة إلى أن ذلك بواقع 500 جنيه، لتُصبح قيمة المعاش 3000 جنيه، على أن يتم تطبيق الزيادة مع بداية السنة المالية لشهر يوليو، وأن يتم صرفها كذلك مع معاش الشهر الحالي دون تأخير.

زيادة الحد الأدنى لأجور الصحفيين

وأكد مجلس نقابة الصحفيين، أنه تم زيادة الحد الأدنى للأجور لعقود العمل الثلاثية لتُصبح كذلك 3000 جنيه، فضلاً عن أن ذلك تم تعديلها مع لائحة القيد ومخاطبة جميع المؤسسات الصحفية بتطبيقها على جميع المتقدمين الجدد للجنة القيد، فضلاً عن أن ذلك يتم تطبيقه من لجنة القيد القادمة، مشددة على كافة المؤسسات القومية والحزبية وحتى الخاصة، من تطبيق الحد الأدنى للأجور على كافة الصحفيين وما يتبعه من قرارات تواكب الدولة.

مطالبات العاملين في الصحافة

ودعى مجلس النقابة جميع العاملين في مؤسسة بي بي سي للمطالبة بحقوقهم، والعمل على مساندتهم في الأضرار التي لحقت بهم، على أن يبدأ كذلك يوم الإثنين المقبل الموافق 21 أغسطس 2023، إضافة إلى أنها طالبت جميع الجهات المعنية بالتحقق مع الإدارة الخاصة بهم للتعنت الذي تفرضه ضد العاملين بها، لمجرد مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، كما عزمت على دعم ومساندة جميع العاملين في صحيفة الوفد من اجل الحصول على مستحقاتهم المالية كذلك، وحثت إدارة الصحيفة على تنفيذ كافة الوعود التي ألزمت بها أمام جميع العاملين وأصحاب المعاشات.