“لينك pdf” نتائج السادس الإعدادي العراق 2023 الدور الأول جميع المحافظات

لم يتبق سوى ساعات قليلة على إعلان نتائج السادس الإعدادي، حيث إن وزارة التربية العراقية، صرحت في بيان لها مؤخرًا عن أن النتيجة سيتم توافرها يوم السبت المقبل أمام جميع الطلبة والطالبات بمختلف المحافظات، إضافة إلى أن الوزارة قامت مؤخرًا بالتأكيد على إعلانها بعد الانتهاء بشكل رسمي من مراجعة وتدقيق جميع أوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب، مع العلم أن نسبة النجاح لهذا العام أعلى من الأعوام الماضية، نظرًا لسهولة الامتحانات.

نتيجة السادس الإعدادي 2023

وأكدت وزارة التربية العراقية، أن النتيجة سيتم إعلانها في مؤتمر صحفي سيُعقد من قبل الوزارة مع حضور مجموعة من المسؤولين داخل مقر الوزارة، موضحة أن بعد إعلانها سيتم تحميلها عبر الموقع الرسمي للوزارة أو موقع نتائجنا التي أتاحته الوزارة، ليُسهل على جميع الطلبة في الحصول على النتيجة الكشوفات الخاصة بهم بكل سهولة، وذلك دون الذهاب إلى أي مكان، ليتمكن الجميع من معرفة درجاتهم بشكل إلكتروني.

استخراج نتائج السادس الإعدادي 2023

هناك بعض الخطوات الهامة التي أتاحتها وزارة التربية العراقية، من أجل الحصول على نتيجة الصف السادس الإعدادي في جميع المحافظات وفقًا لما يلي:-