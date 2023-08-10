“لينك pdf” نتائج السادس الإعدادي العراق 2023 الدور الأول جميع المحافظات
"لينك pdf" نتائج السادس الإعدادي العراق 2023 الدور الأول جميع المحافظات
لم يتبق سوى ساعات قليلة على إعلان نتائج السادس الإعدادي، حيث إن وزارة التربية العراقية، صرحت في بيان لها مؤخرًا عن أن النتيجة سيتم توافرها يوم السبت المقبل أمام جميع الطلبة والطالبات بمختلف المحافظات، إضافة إلى أن الوزارة قامت مؤخرًا بالتأكيد على إعلانها بعد الانتهاء بشكل رسمي من مراجعة وتدقيق جميع أوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب، مع العلم أن نسبة النجاح لهذا العام أعلى من الأعوام الماضية، نظرًا لسهولة الامتحانات.
نتيجة السادس الإعدادي 2023
وأكدت وزارة التربية العراقية، أن النتيجة سيتم إعلانها في مؤتمر صحفي سيُعقد من قبل الوزارة مع حضور مجموعة من المسؤولين داخل مقر الوزارة، موضحة أن بعد إعلانها سيتم تحميلها عبر الموقع الرسمي للوزارة أو موقع نتائجنا التي أتاحته الوزارة، ليُسهل على جميع الطلبة في الحصول على النتيجة الكشوفات الخاصة بهم بكل سهولة، وذلك دون الذهاب إلى أي مكان، ليتمكن الجميع من معرفة درجاتهم بشكل إلكتروني.
استخراج نتائج السادس الإعدادي 2023
هناك بعض الخطوات الهامة التي أتاحتها وزارة التربية العراقية، من أجل الحصول على نتيجة الصف السادس الإعدادي في جميع المحافظات وفقًا لما يلي:-
- يتوجب على كل طالب التوجه إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.
- ثم يتم إدخال رمز التحقق المرئي الذي يظهر أمام كل طالب.
- بعد ذلك يجب على الطالب إدخال الاسم رباعي والرقم الامتحاني الخاص به.
- الضغط مباشرة على زر “تحميل”.
- لتتمكن من تنزيل جميع الكشوفات الخاصة بالنتيجة.
- وهناك إمكانية لطباعة النتيجة الخاصة بكل طالب وبكل سهولة.