تردد قناة عبد الباسط عبد الصمد للقرآن الكريم 2023 على النايل سات

بحث الكثيرون عن تردد قناة عبد الباسط عبد الصمد والتي تقدم القرآن الكريم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، صاحب الصوت الجميل الذي يطرب مسمع جميع المسلمين، وله محبيه الذين يفضلون تلاوته عن الشيوخ الآخرون، وتقدم القناة العديد من البرامج والفقرات المتنوعة التي تتحدث في الدين وأمورة وكافة متعلقاته، وخلال مقالنا سنقوم بعرض التردد الجديد لقناة عبد الباسط عبد الصمد.

تردد قناة عبد الباسط عبد الصمد

من أجمل الأصوات التي تتلو القرآن الكريم بطلاقه وصوت كرواني، هو صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وتقوم القناة على تلاوة القرآن بصوته فقط، وحرصت إدارة القناة على وضوح الصوت دون تشويش أو تقطيع، من خلال استعمال أحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية، والتي بدورها تجعلك تستشعر صوت الشيخ وكأنه أمامك، ويمكن إضافة تردد قناة عبد الباسط عبد الصمد إلى جهاز الاستقبال من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (11179).

الاستقطاب: (H) أفقي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (5/ 6).

الجودة: (HD) و(SD).

محتوى قناة عبد الباسط عبد الصمد

تنوعت قناة عبد الباسط عبد الصمد في محتواها المعروض، حيث أنها تقوم بعرض الأتي: