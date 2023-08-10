لينك استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الأول pdf لعموم محافظات العراق

ازدادت محركات البحث حول رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الأول pdf ويرجع ذلك إلى اقتراب موعد الإعلان عن النتيجة، حيث تعد هذه النتيجة من أهم النتائج التي ينتظرها جميع الطلاب في مختلف المحافظات العراقية، فهي مرحلة هامة بالنسبة للطلاب، لذا ينتظرون الإعلان عن النتيجة بفارغ الصبر، كما حرصت الوزارة على تذكير أولياء الأمور والطلاب بعدم القلق، فإن تأخير النتيجة هي لصالح الطلاب.

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الأول pdf

أوضحت وزارة التربية العراقية بعض الخطوات الهامة الواجب اتباعها للحصول على النتائج الصف السادس الاعدادي 2023 الدور الأول من موقع الوزارة، حيث أكدت الوزارة أن جميع الطلاب وأولياء الأمور يستطيعون استخدام موقع الوزارة الرسمي وموقع نتائجنا للحصول على النتائج مع إمكانية طباعتها بصيغة pdf، وتتمثل الخطوات فيما يلي:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

ثم الذهاب إلى صفحة النتائج.

بعدها اضغط على الصف السادس الإعدادي.

قم بكتابة رقم الجلوس والرقم الامتحاني.

ثم كتابة المحافظة التابع لها الطالب.

وأخيرًا الضغط على عرض النتيجة.

موعد الاعلان عن نتائج السادس الاعدادي العراق

أوضحت وزارة التربية العراقية أن الإعلان عن النتائج سوف يتم بشكل رسمي من خلال موقع الوزارة أو موقع نتائجنا، حيث يستطيع جميع الطلاب الحصول على النتيجة من أحد هذين الرابطين فهم الروابط المعتمدة من قبل الوزارة، كما حرصت الوزارة على الإعلان عن موعد ظهور النتيجة، وأوضحت أن ذلك سوف يتم في يوم السبت المقبل الموافق 12 من أغسطس، والجدير بالذكر أن الوزارة قد ذكرت أن نسب نجاح هذا العام مرتفعة عن الأعوام الماضية.