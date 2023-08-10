ما هي الأحياء التي عليها ازاله في جده؟.. خريطة الإزالة الجديدة وفقًا لتحديد الامانة العامة

تمثل العشوائيات مشكلة حقيقية تتعرض لها جميع دول العالم، ولذلك تعمل على إزالتها والتخلص منها ثم إعادة تجديدها مرة أخرى بهدف تحقيق تنمية اجتماعية وتطور عمراني، وقد أخذت المملكة العربية السعودية خطوة حقيقية في تحقيق هذا التطور عبر وضع خريطة لإزالة العشوائيات ثم تجديدها وبدأت بالفعل بمدينة جدة، فما هي الأماكن التي ستزال ويتم تجديدها مرة أخرى حتى يستطيع المقيمين بهذه الأماكن معرفة جدول إزالات جدة ما هي الأحياء التي عليها ازاله في جده والتصرف طبقًا إلى الأماكن المصنفة.

ما هي الأحياء التي عليها ازاله في جده؟

تعد العشوائيات هي أماكن غير آمنة للمواطنين أي لا يوجد بها مرافق عامة للسكان المقيمين بها، كما أنها لا تحقق معايير السلام الجسدي والنفسي، إلى جانب ذلك تتعرض لمشاكل كثيرة وأعمال غير مشروعة، وقد أعلنت الأمانة العامة بجدة عن مجموعة من المدن سيتم إزالتها بعد فترة قليلة، ولكن بعد إعلام السكان الموجودين بها ليتأخذوا الاحتياطات اللازمة ثم يسجلوا بياناتهم للحصول على تعويضات تقدمها إليهم الحكومة، وتتضمن أماكن الهدم فيما يلي:

حي بترومين وقد بدأت بالفعل أعمال الإزالة به.

حي غليل بدأت الإزالة به.

حي النزهة.

مدينة المصفاة.

مدينة القرباط.

الثعلبة .

مدينة الفهد.

سبب هدم العشوائيات في جدة

أوضحت الأمانة العامة في جدة عن رؤية الدولة بقرار إزالة الأماكن العشوائية، وبينت أن سبب اتخاذ القرار ما يلي: