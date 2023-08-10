خبر سعيد لأصحاب المعاشات بزيادة جديدة وعاجله بقيمة 500 جنيه لهذه الفئة

انتشرت الكثير من الأخبار حول زيادة جديدة وعاجلة لبعض الفئات من أصحاب المعاشات، حيث تسعى حكومة جمهورية مصر العربية لتقديم يد العون لكافة المواطنين لتوفير حياة كريمة وخاصةً في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، فهي تُقدم الدعم المادي لهم لكي تُعينهم على متطلبات الحياة، لذا سنتطرق لتوضيح خبر سعيد لأصحاب المعاشات.

خبر سعيد لأصحاب المعاشات

أصدر مجلس نقابة الصحفيين برسائة خالد البلشي قرار في اجتماعه الذي عقده أمس بزيادة جديدة للمعاشات لكافة أعضاء النقابة المُحالين على المعاش عقب زيادة البديل الخاصة بالمقيدين في جداول تحت التمرين، حيث أقر زيادة تُقدر بـ 500 جنيه مصري حيث سيحصل صاحب المعاش على 3000 جنيه بدلاً من 2500 وأكد على أن الصرف سيكون خلال مستحقات الشهر الحالي، ونوه على أن يكون لمدة شهرين أي شهر أغسطس ويوليو أيضًا.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس قرر مخاطبة العديد من المؤسسات الصحفية لزيادة الحد الأدنى للأجور الخاصة بالعاملين بها لـ 3000 جنيه، وعلى أن يتم تطبي قالعقد الجديد على كافة المتقدمين الجُدد للجنة وأيضًا سيتم تطبيقه من قبل لجنة القيد القادمة.

معاشات شهر أغسطس

أشارت وزارة التضامن على استمرار صرف معاش شهر أغسطس لكافة الأشخاص المتخلفين عن مواعيد الصرف المُحددة وهي في أوائل الشهر الميلادي، حيث أكدت على كافة المنافذ أن تقوم بتقديم يد العون لأصحاب المعاشات وتسهيل عمليات الصرف بالنسبة لهم أثناء حصولهم على المستحقات الشهرية بالإضافة إلى الزيادة السنوية التي تم صدور قرار بصرفها مُنذ أبريل الماضي ومستمرة حتى وقتنا هذا.