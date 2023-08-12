أخبار التعليم

المرحلة الثانية بتاخد من كأم ادبي”.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 في المرحلة الثانية للشعبة الأدبية

ahmed.khaledمنذ ساعتين
0
مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023
مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023

اقتربت لحظة الإنتظار المشوقة، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لعام 2023، للشعب العلمية (علوم ورياضة) والشعب الأدبية،  حيث أتاح مكتب التنسيق فترة تمديد لتسجيل الرغبات على الموقع الإلكتروني للتنسيق، ليصل حتى يوم الخميس الموافق 10 أغسطس 2023، هذه الخطوة تهدف إلى منح جميع الطلاب فرصة لتقديم رغباتهم وإجراء التعديلات اللازمة قبل إعلان النتائج خلال الفترة القريبة.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023

من منطلق اهتمامنا العميق بتغطية أخبار التعليم وتنسيق الثانوية العامة 2023 ، نسعد بتقديم تفاصيل حصرية لحظة إعلان نتائج التنسيق، نتناول موعد الإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى للشعب العلمية والأدبية، كما سنلقي نظرة على مؤشرات تنسيق القبول لأبرز الكليات في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم فيما يلي درجات الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية أدبي للعام السابق في مختلف الكليات المتاحة، وقد بلغ الحد الأدنى لهذه الكليات 238 درجة فأكثر، مما يمثل نسبة 58.05% من إجمالي الدرجات، ومن المتوقع أن تشهد درجات القبول للكليات والجامعات ارتفاعًا في هذا العام مع استمرار التطورات والتحسينات في عملية التنسيق.

المرحلة الثانية بتاخد من كأم ادبي

أعلنت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للتسجيل في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2022 العام الماضي بواقع 246 درجة بنسبة 60% فأكثر لطلاب الشعبة العلمية، و238 درجة بنسبة 58.05% فأكثر للشعبة الأدبية، وبالنظر إلى موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023، يثير اهتمام الكثير من الطلبة والطالبات معرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية، وقد بدأت عملية تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى يبلغ 289.5 درجة فأكثر، وفي هذا السياق نقدم لكم قائمة الكليات التي قبلت طلاب الشعبة الأدبية بدرجات أقل من 289.5 درجة، استنادًا إلى مؤشرات تنسيق العام الماضي 2022، هذه المعلومات ستساعد الطلبة على توجيه اهتماماتهم الأكاديمية بشكل أفضل واستراتيجي.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية

يتجه تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية في الشعبة الأدبية نحو زيادة ملحوظة في درجات الحد الأدنى للقبول، حيث شهد تنسيق الأدبي في المرحلة الأولى من هذا العام ارتفاعًا يصل إلى حوالي 6% مقارنة بالعام السابق، وعلى الرغم من هذا الإرتفاع الملحوظ إلا أن مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية أدبي تشير إلى احتمالية مزيد من الارتفاع، ومع ذلك سيظل هناك فرص متاحة في كليات التجارة، والآداب، والحقوق، والتربية في هذه المرحلة.

 مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للشعبة الأدبية

الكلياتالحد الأدنى
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم264
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية264
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم264
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم263
آداب انتساب موجه بورسعيد263
آداب انتساب موجه طنطا263
آداب بني سويف263
تجارة انتساب موجه بورسعيد263
تجارة انتساب موجه دمنهور263
تربية الوادي الجديد263
آداب انتساب موجه دمنهور262
آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية262
تجارة انتساب موجه السويس262
تجارة انتساب موجه أسوان262
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي262
تجارة انتساب موجه طنطا262
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ262
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية262
تربية نوعية عين شمس262
حقوق الإسكندرية262
آداب انتساب موجه الفيوم261
آداب انتساب موجه دمياط261
آداب انتساب موجه كفر الشيخ261
آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس261
تجارة انتساب موجه العريش261
تجارة انتساب موجه مدينة السادات261
تربية (طفولة) دمنهور261
حقوق انتساب موجه القاهرة261
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ261
تجارة انتساب موجه أسيوط260
تجارة انتساب موجه بني سويف260
تربية (تعليم ابتدائي) السويس260
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط260
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية260
تربية نوعية بورسعيد260
حقوق الزقازيق260
حقوق انتساب موجه عين شمس260
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل260
آداب انتساب موجه أسوان259
آداب أسيوط259
تجارة انتساب موجه سوهاج259
آداب المنيا258
آداب انتساب موجه بني سويف258
آداب سوهاج258
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط258
تربية (طفولة) جنوب الوادي258
حقوق حلوان258
آداب انتساب موجه الوادي الجديد257
آداب جنوب الوادي257
حقوق انتساب موجه حلوان257
حقوق بنها257
آداب انتساب موجه المنيا256
آداب انتساب موجه أسيوط256
حقوق الفيوم256
حقوق المنصورة256
حقوق انتساب موجه الإسكندرية256
حقوق أسوان256
حقوق أسيوط256
آداب انتساب موجه جنوب الوادي255
آداب انتساب موجه سوهاج255
تربية نوعية المنيا255
تربية نوعية بنها255
تربية نوعية كفر الشيخ255
حقوق انتساب موجه بنها255
حقوق بني سويف255
حقوق طنطا255
حقوق المنوفية بشبين الكوم254
حقوق انتساب موجه الزقازيق254
دار العلوم الفيوم254
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية253
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي253
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم252
حقوق مدينة السادات252
دار العلوم المنيا252
حقوق انتساب موجه طنطا251.5
اقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم251
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف251
حقوق انتساب موجه المنصورة251
حقوق انتساب موجه أسوان251
حقوق انتساب موجه بني سويف251
حقوق انتساب موجه أسيوط250
حقوق انتساب موجه مدينة السادات250

هذه هي مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 في المرحلة الثانية للشعبة الأدبية، يمكنكم متابعة هذه المؤشرات لمعرفة الحد الأدنى للكليات المتاحة وفقًا للتخصصات المختلفة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
ahmed.khaledمنذ ساعتين
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى