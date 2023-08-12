المرحلة الثانية بتاخد من كأم ادبي”.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 في المرحلة الثانية للشعبة الأدبية

اقتربت لحظة الإنتظار المشوقة، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لعام 2023، للشعب العلمية (علوم ورياضة) والشعب الأدبية، حيث أتاح مكتب التنسيق فترة تمديد لتسجيل الرغبات على الموقع الإلكتروني للتنسيق، ليصل حتى يوم الخميس الموافق 10 أغسطس 2023، هذه الخطوة تهدف إلى منح جميع الطلاب فرصة لتقديم رغباتهم وإجراء التعديلات اللازمة قبل إعلان النتائج خلال الفترة القريبة.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023

من منطلق اهتمامنا العميق بتغطية أخبار التعليم وتنسيق الثانوية العامة 2023 ، نسعد بتقديم تفاصيل حصرية لحظة إعلان نتائج التنسيق، نتناول موعد الإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى للشعب العلمية والأدبية، كما سنلقي نظرة على مؤشرات تنسيق القبول لأبرز الكليات في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم فيما يلي درجات الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية أدبي للعام السابق في مختلف الكليات المتاحة، وقد بلغ الحد الأدنى لهذه الكليات 238 درجة فأكثر، مما يمثل نسبة 58.05% من إجمالي الدرجات، ومن المتوقع أن تشهد درجات القبول للكليات والجامعات ارتفاعًا في هذا العام مع استمرار التطورات والتحسينات في عملية التنسيق.

المرحلة الثانية بتاخد من كأم ادبي

أعلنت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للتسجيل في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2022 العام الماضي بواقع 246 درجة بنسبة 60% فأكثر لطلاب الشعبة العلمية، و238 درجة بنسبة 58.05% فأكثر للشعبة الأدبية، وبالنظر إلى موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023، يثير اهتمام الكثير من الطلبة والطالبات معرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية، وقد بدأت عملية تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى يبلغ 289.5 درجة فأكثر، وفي هذا السياق نقدم لكم قائمة الكليات التي قبلت طلاب الشعبة الأدبية بدرجات أقل من 289.5 درجة، استنادًا إلى مؤشرات تنسيق العام الماضي 2022، هذه المعلومات ستساعد الطلبة على توجيه اهتماماتهم الأكاديمية بشكل أفضل واستراتيجي.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية

يتجه تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية في الشعبة الأدبية نحو زيادة ملحوظة في درجات الحد الأدنى للقبول، حيث شهد تنسيق الأدبي في المرحلة الأولى من هذا العام ارتفاعًا يصل إلى حوالي 6% مقارنة بالعام السابق، وعلى الرغم من هذا الإرتفاع الملحوظ إلا أن مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية أدبي تشير إلى احتمالية مزيد من الارتفاع، ومع ذلك سيظل هناك فرص متاحة في كليات التجارة، والآداب، والحقوق، والتربية في هذه المرحلة.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للشعبة الأدبية

الكليات الحد الأدنى تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 264 تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 264 تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 264 آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 263 آداب انتساب موجه بورسعيد 263 آداب انتساب موجه طنطا 263 آداب بني سويف 263 تجارة انتساب موجه بورسعيد 263 تجارة انتساب موجه دمنهور 263 تربية الوادي الجديد 263 آداب انتساب موجه دمنهور 262 آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 262 تجارة انتساب موجه السويس 262 تجارة انتساب موجه أسوان 262 تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 262 تجارة انتساب موجه طنطا 262 تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 262 تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 262 تربية نوعية عين شمس 262 حقوق الإسكندرية 262 آداب انتساب موجه الفيوم 261 آداب انتساب موجه دمياط 261 آداب انتساب موجه كفر الشيخ 261 آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس 261 تجارة انتساب موجه العريش 261 تجارة انتساب موجه مدينة السادات 261 تربية (طفولة) دمنهور 261 حقوق انتساب موجه القاهرة 261 حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 261 تجارة انتساب موجه أسيوط 260 تجارة انتساب موجه بني سويف 260 تربية (تعليم ابتدائي) السويس 260 تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 260 تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 260 تربية نوعية بورسعيد 260 حقوق الزقازيق 260 حقوق انتساب موجه عين شمس 260 سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 260 آداب انتساب موجه أسوان 259 آداب أسيوط 259 تجارة انتساب موجه سوهاج 259 آداب المنيا 258 آداب انتساب موجه بني سويف 258 آداب سوهاج 258 تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 258 تربية (طفولة) جنوب الوادي 258 حقوق حلوان 258 آداب انتساب موجه الوادي الجديد 257 آداب جنوب الوادي 257 حقوق انتساب موجه حلوان 257 حقوق بنها 257 آداب انتساب موجه المنيا 256 آداب انتساب موجه أسيوط 256 حقوق الفيوم 256 حقوق المنصورة 256 حقوق انتساب موجه الإسكندرية 256 حقوق أسوان 256 حقوق أسيوط 256 آداب انتساب موجه جنوب الوادي 255 آداب انتساب موجه سوهاج 255 تربية نوعية المنيا 255 تربية نوعية بنها 255 تربية نوعية كفر الشيخ 255 حقوق انتساب موجه بنها 255 حقوق بني سويف 255 حقوق طنطا 255 حقوق المنوفية بشبين الكوم 254 حقوق انتساب موجه الزقازيق 254 دار العلوم الفيوم 254 السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 253 حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 253 حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 252 حقوق مدينة السادات 252 دار العلوم المنيا 252 حقوق انتساب موجه طنطا 251.5 اقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 251 تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 251 حقوق انتساب موجه المنصورة 251 حقوق انتساب موجه أسوان 251 حقوق انتساب موجه بني سويف 251 حقوق انتساب موجه أسيوط 250 حقوق انتساب موجه مدينة السادات 250

هذه هي مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 في المرحلة الثانية للشعبة الأدبية، يمكنكم متابعة هذه المؤشرات لمعرفة الحد الأدنى للكليات المتاحة وفقًا للتخصصات المختلفة.