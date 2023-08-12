من كام المرحلة الثانية للثانوية العامة؟”.. مؤشرات تنسيق الكليات 2023 (أدبي – علمي علوم ورياضة) المرحلة الثانية
مع اقتراب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2023، يبدأ الترقب والإنتظار من قِبل الطلاب وأولياء الأمور، فمجرد الإنتهاء من المرحلة الأولى من التنسيق، تتجه الأنظار نحو البدايات الجديدة التي ستتجسد في المرحلة الثانية، خلال هذه الفترة شارك د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، معلومات مهمة عبر صفحة وزارة التعليم العالي على وسائل التواصل الإجتماعي، حيث أكد أنه حتى اللحظة، قدم أكثر من 42 ألف طالب وطالبة طلبات التقديم للمرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2023/2024، مما يجسد حجم الإهتمام والإستعداد للخطوات المقبلة في رحلة التعليم الجامعي.
تنسيق المرحلة الثانية 2023
في انتظار الآلاف من الطلاب الذين لم يصل مجموعهم إلى الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى، ينتظرون انطلاق فترة التسجيل في رغبات تنسيق المرحلة الثانية، بهدف تقديم طلباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد، وبذلك فقد حددت وزارة التعليم العالي موعد بداية تنسيق المرحلة الثانية خلال الأسبوع المقبل، فور إعلان نتائج المرحلة الأولى، من المتوقع أن تبدأ هذه الفترة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13 أغسطس وتمتد لمدة 5 أيام، وسيتم الإعلان عن نتائجها بعد ذلك بـ48 ساعة فقط.
من كام المرحلة الثانية للثانوية العامة ؟
من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 كما يلي:
- – لطلاب شعبة علمي علوم: حوالي 78%
- – لطلاب شعبة علمي رياضة: حوالي 77%
- – لطلاب الشعبة الأدبية: حوالي 68%.
كليات المرحلة الثانية 2023
تشير التوقعات إلى احتمال انخفاض درجات تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 في شعبة علمي علوم، وذلك نتيجة قلة المجاميع مقارنة بالعام الماضي، هذا الانخفاض قد يسهم في إتاحة فرص جديدة للقبول في كليات مرموقة مثل الطب البيطري، والحاسبات والمعلومات، والعلوم، واقتصاد وعلوم سياسية، والألسن في تنسيق المرحلة الثانية لشعبة علمي علوم، أما بالنسبة لتنسيق المرحلة الثانية لشعبة أدبي، من المتوقع أن يشمل فرصًا للقبول في كليات التربية النوعية والرياضية، وكليات التجارة بنظام الانتساب، وكذلك كليات الحقوق، والآداب بنظام الانتساب، إضافةً إلى الكليات التي تقدم تخصصات مثل الخدمة الإجتماعية والتربية الفنية، بالإضافة إلى عدد من المعاهد العليا الخاصة، هذه التوقعات تشير إلى تفاوت في فرص القبول واحتمالاته في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023.
مؤشرات تنسيق الكليات علمي المرحلة الثانية 2023
من المُتوقع تنسيق المرحلة الثانية للعام 2023، أن يكون الحد الأدنى لتقديم رغبات طلاب الشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثانية أقل من 246 درجة، هذه المعلومات ستُوضحها وزارة التعليم العالي خلال الأيام القادمة، مما يسمح للطلاب بتقديم رغباتهم للالتحاق بالكليات المُتاحة في المرحلة الثانية، والتي تشمل كليات حاسبات وذكاء اصطناعي، بالإضافة إلى كليات العلوم والتجارة، وبعض كليات الأدبي التي تفتح أبوابها للطلاب العلميين، وقد يكون توقعات تنسيق الكليات للثانوية العامة 2023 في شعبة علمي علوم – المرحلة الثانية كالآتي:
|كلية / معهد
|درجة القبول
|حاسبات ومعلومات دمياط رياضة
|342
|سياسة واقتصاد بني سويف
|342
|علوم المنيا
|342
|علوم عين شمس
|342
|علوم المنوفية بشبين الكوم
|341
|علوم بور سعيد
|341
|علوم دمياط
|341
|علوم قناة السويس بالإسماعيلية
|341
|تمريض دمياط
|340
|علوم الفيوم
|340
|علوم أسوان
|340
|تخطيط عمراني القاهرة
|339
|علوم السويس
|339
|علوم بني سويف
|339
|علوم حلوان
|339
|الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ رياضة
|338
|ألسن عين شمس
|338
|حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة
|338
|علوم العريش
|338
|علوم الوادي الجديد
|338
|علوم بنات عين شمس
|338
|ألسن الفيوم
|337
|ألسن أسوان
|337
|تمريض الزقازيق
|337
|حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة
|337
|حاسبات ومعلومات طنطا رياضة
|337
|حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة
|337
|ألسن الأقصر
|336
|ألسن بني سويف
|336
|ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة
|336
|ألسن المنيا
|335
|ألسن سوهاج
|335
|حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة
|335
|تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد
|334
|تمريض دمنهور
|334
|حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة
|334
|حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة
|334
|علوم البترول والتعدين مطروح
|333
|معهد فني صحي أسيوط
|333
|تمريض المنوفية بشبين الكوم
|332
|حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة
|332
|حاسبات ومعلومات السويس رياضة
|332
|ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة
|332
|علوم الارض بني سويف
|332
|حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة
|331
|حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة
|331
|فنون تطبيقية بنها
|331
|حاسبات ومعلومات العريش رياضة
|330
|حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة
|330
|حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة
|329
|حاسبات ومعلومات المنيا رياضة
|328
|حاسبات ومعلومات قنا رياضة
|328
|علوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخ
|328
|حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة
|327
|حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة
|327
|فنون تطبيقية حلوان
|327
|حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة
|326
هذه هي توقعات الحد الأدنى لتسجيل رغبات طلاب الشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثانية 2023. يمكن للطلاب الإطلاع على هذه التوقعات للحصول على فكرة أفضل عن الكليات التي يمكنهم التقديم لها.
مؤشرات تنسيق أدبي مرحلة ثانية 2023
بالنسبة لتنسيق الشعبة الأدبية في المرحلة الثانية من الثانوية العامة لعام 2023، يمكنكم الاطلاع على الحدود الدنيا للقبول في بعض الكليات كما يلي:
|الكلية / المعهد
|درجة القبول
|تجارة انتساب موجه مدينة السادات
|261
|تجارة انتساب موجه أسيوط
|260
|تجارة انتساب موجه بني سويف
|260
|تجارة انتساب موجه سوهاج
|259
|حقوق الزقازيق
|260
|حقوق حلوان
|258
|حقوق بنها
|257
|حقوق انتساب موجه حلوان
|257
|حقوق الفيوم
|256
|حقوق المنصورة
|256
|حقوق أسوان
|256
|حقوق أسيوط
|256
|حقوق انتساب موجه الإسكندرية
|256
|حقوق بنها
|255
|حقوق طنطا
|255
|حقوق انتساب موجه عين شمس
|260