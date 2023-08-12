أخبار التعليم

من كام المرحلة الثانية للثانوية العامة؟”.. مؤشرات تنسيق الكليات 2023 (أدبي – علمي علوم ورياضة) المرحلة الثانية

ahmed.khaledمنذ 8 دقائق
0
تنسيق المرحلة الثانية 2023
تنسيق المرحلة الثانية 2023

مع اقتراب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2023، يبدأ الترقب والإنتظار من قِبل الطلاب وأولياء الأمور، فمجرد الإنتهاء من المرحلة الأولى من التنسيق، تتجه الأنظار نحو البدايات الجديدة التي ستتجسد في المرحلة الثانية، خلال هذه الفترة شارك د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، معلومات مهمة عبر صفحة وزارة التعليم العالي على وسائل التواصل الإجتماعي، حيث أكد أنه حتى اللحظة، قدم أكثر من 42 ألف طالب وطالبة طلبات التقديم للمرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2023/2024، مما يجسد حجم الإهتمام والإستعداد للخطوات المقبلة في رحلة التعليم الجامعي.

تنسيق المرحلة الثانية 2023

في انتظار الآلاف من الطلاب الذين لم يصل مجموعهم إلى الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى، ينتظرون انطلاق فترة التسجيل في رغبات تنسيق المرحلة الثانية، بهدف تقديم طلباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد، وبذلك فقد حددت وزارة التعليم العالي موعد بداية تنسيق المرحلة الثانية خلال الأسبوع المقبل، فور إعلان نتائج المرحلة الأولى، من المتوقع أن تبدأ هذه الفترة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13 أغسطس وتمتد لمدة 5 أيام، وسيتم الإعلان عن نتائجها بعد ذلك بـ48 ساعة فقط.

من كام المرحلة الثانية للثانوية العامة ؟

من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 كما يلي:

  • – لطلاب شعبة علمي علوم: حوالي 78%
  • – لطلاب شعبة علمي رياضة: حوالي 77%
  • – لطلاب الشعبة الأدبية: حوالي 68%.

كليات المرحلة الثانية 2023

تشير التوقعات إلى احتمال انخفاض درجات تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 في شعبة علمي علوم، وذلك نتيجة قلة المجاميع مقارنة بالعام الماضي، هذا الانخفاض قد يسهم في إتاحة فرص جديدة للقبول في كليات مرموقة مثل الطب البيطري، والحاسبات والمعلومات، والعلوم، واقتصاد وعلوم سياسية، والألسن في تنسيق المرحلة الثانية لشعبة علمي علوم، أما بالنسبة لتنسيق المرحلة الثانية لشعبة أدبي، من المتوقع أن يشمل فرصًا للقبول في كليات التربية النوعية والرياضية، وكليات التجارة بنظام الانتساب، وكذلك كليات الحقوق، والآداب بنظام الانتساب، إضافةً إلى الكليات التي تقدم تخصصات مثل الخدمة الإجتماعية والتربية الفنية، بالإضافة إلى عدد من المعاهد العليا الخاصة، هذه التوقعات تشير إلى تفاوت في فرص القبول واحتمالاته في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023.

مؤشرات تنسيق الكليات علمي المرحلة الثانية 2023

من المُتوقع تنسيق المرحلة الثانية للعام 2023، أن يكون الحد الأدنى لتقديم رغبات طلاب الشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثانية أقل من 246 درجة، هذه المعلومات ستُوضحها وزارة التعليم العالي خلال الأيام القادمة، مما يسمح للطلاب بتقديم رغباتهم للالتحاق بالكليات المُتاحة في المرحلة الثانية، والتي تشمل كليات حاسبات وذكاء اصطناعي، بالإضافة إلى كليات العلوم والتجارة، وبعض كليات الأدبي التي تفتح أبوابها للطلاب العلميين، وقد يكون توقعات تنسيق الكليات للثانوية العامة 2023 في شعبة علمي علوم – المرحلة الثانية كالآتي:

كلية / معهددرجة القبول
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة342
سياسة واقتصاد بني سويف342
علوم المنيا342
علوم عين شمس342
علوم المنوفية بشبين الكوم341
علوم بور سعيد341
علوم دمياط341
علوم قناة السويس بالإسماعيلية341
تمريض دمياط340
علوم الفيوم340
علوم أسوان340
تخطيط عمراني القاهرة339
علوم السويس339
علوم بني سويف339
علوم حلوان339
الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ رياضة338
ألسن عين شمس338
حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة338
علوم العريش338
علوم الوادي الجديد338
علوم بنات عين شمس338
ألسن الفيوم337
ألسن أسوان337
تمريض الزقازيق337
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة337
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة337
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة337
ألسن الأقصر336
ألسن بني سويف336
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة336
ألسن المنيا335
ألسن سوهاج335
حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة335
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد334
تمريض دمنهور334
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة334
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة334
علوم البترول والتعدين مطروح333
معهد فني صحي أسيوط333
تمريض المنوفية بشبين الكوم332
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة332
حاسبات ومعلومات السويس رياضة332
ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة332
علوم الارض بني سويف332
حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة331
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة331
فنون تطبيقية بنها331
حاسبات ومعلومات العريش رياضة330
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة330
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة329
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة328
حاسبات ومعلومات قنا رياضة328
علوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخ328
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة327
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة327
فنون تطبيقية حلوان327
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة326

هذه هي توقعات الحد الأدنى لتسجيل رغبات طلاب الشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثانية 2023. يمكن للطلاب الإطلاع على هذه التوقعات للحصول على فكرة أفضل عن الكليات التي يمكنهم التقديم لها.

مؤشرات تنسيق أدبي مرحلة ثانية 2023

بالنسبة لتنسيق الشعبة الأدبية في المرحلة الثانية من الثانوية العامة لعام 2023، يمكنكم الاطلاع على الحدود الدنيا للقبول في بعض الكليات كما يلي:

الكلية / المعهددرجة القبول
تجارة انتساب موجه مدينة السادات261
تجارة انتساب موجه أسيوط260
تجارة انتساب موجه بني سويف260
تجارة انتساب موجه سوهاج259
حقوق الزقازيق260
حقوق حلوان258
حقوق بنها257
حقوق انتساب موجه حلوان257
حقوق الفيوم256
حقوق المنصورة256
حقوق أسوان256
حقوق أسيوط256
حقوق انتساب موجه الإسكندرية256
حقوق بنها255
حقوق طنطا255
حقوق انتساب موجه عين شمس260

 

إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
ahmed.khaledمنذ 8 دقائق
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى