من كام المرحلة الثانية للثانوية العامة؟”.. مؤشرات تنسيق الكليات 2023 (أدبي – علمي علوم ورياضة) المرحلة الثانية

مع اقتراب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2023، يبدأ الترقب والإنتظار من قِبل الطلاب وأولياء الأمور، فمجرد الإنتهاء من المرحلة الأولى من التنسيق، تتجه الأنظار نحو البدايات الجديدة التي ستتجسد في المرحلة الثانية، خلال هذه الفترة شارك د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، معلومات مهمة عبر صفحة وزارة التعليم العالي على وسائل التواصل الإجتماعي، حيث أكد أنه حتى اللحظة، قدم أكثر من 42 ألف طالب وطالبة طلبات التقديم للمرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2023/2024، مما يجسد حجم الإهتمام والإستعداد للخطوات المقبلة في رحلة التعليم الجامعي.

تنسيق المرحلة الثانية 2023

في انتظار الآلاف من الطلاب الذين لم يصل مجموعهم إلى الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى، ينتظرون انطلاق فترة التسجيل في رغبات تنسيق المرحلة الثانية، بهدف تقديم طلباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد، وبذلك فقد حددت وزارة التعليم العالي موعد بداية تنسيق المرحلة الثانية خلال الأسبوع المقبل، فور إعلان نتائج المرحلة الأولى، من المتوقع أن تبدأ هذه الفترة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13 أغسطس وتمتد لمدة 5 أيام، وسيتم الإعلان عن نتائجها بعد ذلك بـ48 ساعة فقط.

من كام المرحلة الثانية للثانوية العامة ؟

من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 كما يلي:

– لطلاب شعبة علمي علوم: حوالي 78%

– لطلاب شعبة علمي رياضة: حوالي 77%

– لطلاب الشعبة الأدبية: حوالي 68%.

كليات المرحلة الثانية 2023

تشير التوقعات إلى احتمال انخفاض درجات تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 في شعبة علمي علوم، وذلك نتيجة قلة المجاميع مقارنة بالعام الماضي، هذا الانخفاض قد يسهم في إتاحة فرص جديدة للقبول في كليات مرموقة مثل الطب البيطري، والحاسبات والمعلومات، والعلوم، واقتصاد وعلوم سياسية، والألسن في تنسيق المرحلة الثانية لشعبة علمي علوم، أما بالنسبة لتنسيق المرحلة الثانية لشعبة أدبي، من المتوقع أن يشمل فرصًا للقبول في كليات التربية النوعية والرياضية، وكليات التجارة بنظام الانتساب، وكذلك كليات الحقوق، والآداب بنظام الانتساب، إضافةً إلى الكليات التي تقدم تخصصات مثل الخدمة الإجتماعية والتربية الفنية، بالإضافة إلى عدد من المعاهد العليا الخاصة، هذه التوقعات تشير إلى تفاوت في فرص القبول واحتمالاته في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023.

مؤشرات تنسيق الكليات علمي المرحلة الثانية 2023

من المُتوقع تنسيق المرحلة الثانية للعام 2023، أن يكون الحد الأدنى لتقديم رغبات طلاب الشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثانية أقل من 246 درجة، هذه المعلومات ستُوضحها وزارة التعليم العالي خلال الأيام القادمة، مما يسمح للطلاب بتقديم رغباتهم للالتحاق بالكليات المُتاحة في المرحلة الثانية، والتي تشمل كليات حاسبات وذكاء اصطناعي، بالإضافة إلى كليات العلوم والتجارة، وبعض كليات الأدبي التي تفتح أبوابها للطلاب العلميين، وقد يكون توقعات تنسيق الكليات للثانوية العامة 2023 في شعبة علمي علوم – المرحلة الثانية كالآتي:

كلية / معهد درجة القبول حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342 سياسة واقتصاد بني سويف 342 علوم المنيا 342 علوم عين شمس 342 علوم المنوفية بشبين الكوم 341 علوم بور سعيد 341 علوم دمياط 341 علوم قناة السويس بالإسماعيلية 341 تمريض دمياط 340 علوم الفيوم 340 علوم أسوان 340 تخطيط عمراني القاهرة 339 علوم السويس 339 علوم بني سويف 339 علوم حلوان 339 الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ رياضة 338 ألسن عين شمس 338 حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة 338 علوم العريش 338 علوم الوادي الجديد 338 علوم بنات عين شمس 338 ألسن الفيوم 337 ألسن أسوان 337 تمريض الزقازيق 337 حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 337 حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 337 حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 337 ألسن الأقصر 336 ألسن بني سويف 336 ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 336 ألسن المنيا 335 ألسن سوهاج 335 حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة 335 تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 334 تمريض دمنهور 334 حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 334 حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 334 علوم البترول والتعدين مطروح 333 معهد فني صحي أسيوط 333 تمريض المنوفية بشبين الكوم 332 حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 332 حاسبات ومعلومات السويس رياضة 332 ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 332 علوم الارض بني سويف 332 حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 331 حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 331 فنون تطبيقية بنها 331 حاسبات ومعلومات العريش رياضة 330 حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 330 حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 329 حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 328 حاسبات ومعلومات قنا رياضة 328 علوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخ 328 حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 327 حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 327 فنون تطبيقية حلوان 327 حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 326

هذه هي توقعات الحد الأدنى لتسجيل رغبات طلاب الشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثانية 2023. يمكن للطلاب الإطلاع على هذه التوقعات للحصول على فكرة أفضل عن الكليات التي يمكنهم التقديم لها.

مؤشرات تنسيق أدبي مرحلة ثانية 2023

بالنسبة لتنسيق الشعبة الأدبية في المرحلة الثانية من الثانوية العامة لعام 2023، يمكنكم الاطلاع على الحدود الدنيا للقبول في بعض الكليات كما يلي: