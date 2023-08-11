لأصحاب المعاشات بالزيادة شوف هتقبض كام”.. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

صرحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن معلومات هامة تتعلق بصرف المعاشات، حيث من المتوقع أن يكون الأول من سبتمبر لعام 2023 هو بداية صرف المعاشات لأكثر من 11 مليون مواطن في مختلف مناطق مصر، مع تطبيق زيادة جديدة بنسبة 15%، والتي تم إقرارها في شهر أبريل الماضي، وتأتي هذه الزيادة لتعزز من استقرار ورفاهية المستفيدين، حيث تشمل جميع المستحقين للمعاشات، وتبلغ نسبة الزيادة المقررة 15%، وتُقدر الزيادة المالية المقررة بأدنى مبلغ 170 جنيهًا، وتصل إلى أقصى حد 1635 جنيهًا، وسوف تستمر للشهر السادس على التوالي، مما يعكس التزام الجهات المعنية بتحسين الأوضاع المالية للمواطنين المستفيدين.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

أصحاب المعاشات أقل من 1000 جنيه: سيتمكنون من الصرف في الأيام 1 و 2 سبتمبر.

أصحاب المعاشات أقل من 2000 جنيه: سيتمكنون من الصرف في الأيام من 3 حتى 5 سبتمبر.

أصحاب المعاشات أقل من 3000 جنيه: سيتمكنون من الصرف في الأيام 6 و 7 سبتمبر.

أصحاب المعاشات أكثر من 3000 جنيه: سيتمكنون من الصرف في الأيام من 8 حتى 10 سبتمبر.

جدول زيادة معاشات شهر سبتمبر 2023

تعكس هذه الزيادات الجديدة التفاضلية للمعاشات تحسنًا ملحوظًا في مستوى الدعم المقدم للمستحقين، وهي خطوة إيجابية تعزز من رفاهيتهم وتحسن من جودة حياتهم.

الشريحة قيمة الزيادة الجديدة (جنيه) الزيادة السابقة (جنيه) الأولى 1495 جنيه 1300 جنيه الثانية 2645 جنيه 2300 جنيه الثالثة 4025 جنيه 3500 جنيه الرابعة 4945 جنيه 4300 جنيه الخامسة 6095 جنيه 5300 جنيه السادسة 7475 جنيه 6500 جنيه

الاستعلام عن قيمة المعاش

للإستعلام عن قيمة المعاش، يمكن اتباع الخطوات التالية بدقة:

قم بالدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية.

قم بإدخال اسم المستخدم الخاص بك المسجل على الموقع، للدخول إلى حسابك الشخصي.

أدخل كلمة المرور المرتبطة بحسابك لضمان الوصول الآمن للمعلومات.

بعد تسجيل الدخول بنجاح، ابحث عن خيار “الاستعلام عن قيمة المعاش”.

سيظهر لك شاشة تعرض قيمة المعاش الخاص بك بالتفصيل، بما في ذلك التفاصيل المالية والزيادات الحالية.

أماكن صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

في إطار تسهيل عملية صرف معاشات شهر سبتمبر 2023، قدمت هيئة التأمينات الإجتماعية مجموعة متنوعة من الأماكن التي يمكن لأصحاب المعاشات الإستفادة منها للحصول على معاشاتهم، تضمنت هذه الأماكن: