“رابط مباشر” نتيجة السادس الاعدادي العراق 2023 بالرقم الامتحاني | نتائجنا mlazemna

نتيجة السادس الاعدادي العراق 2023 بالرقم الامتحاني، حالة من القلق الشديد بدأت تظهر على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بسبب تأخير الإعلان عن نتيجة السادس الاعدادي 2023 والتي ينتظرها الطلاب وسط حالة من التوتر والقلق كونها مرحلة مهمة في عمر الطالب والذي يتأهل بعدها للالتحاق بالجامعة التي يفضلها، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على نتيجة السادس الاعدادي العراق 2023.

نتيجة السادس الاعدادي العراق 2023

حيث صرح الدكتور”نعيم العبودي” الذي يشغل منصب وزير التعليم العراقي أن الوزارة انتهت من تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بطلاب السادس الاعدادي 2023، وسط متابعة قوية من قبل الوزارة التي شددت على دقة المراجعة والتصحيح ورصد الدرجات حتى لا يحدث خطأ في تجميع الدرجات، وأشار إلى أن نسب نجاح السادس الإعدادي هذا العام تخطت نسب العام الماضي، وهذا يدل على نجاح المنظومة التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة مطلع العام الماضي.

وأشار “العبودي” خلال نهاية حديثه على قناة العراق الفضائية أن الوزارة سوف تقوم بالإعلان عن نتائج السادس الاعدادي 2023 خلال الساعات الأولى المقبلة، وذلك على الموقع الرسمي للوزارو تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور،وإليكم خطوات الاستعلام …

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2023 العراق

حيث أعلنت وزارة التعليم العراقية عن تدشين رابط الكتروني خاص للاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي العراق 2023 أو من خلال الدخول على موقع نتائجنا، واتباع الخطوات الآتية: