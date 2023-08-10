متى نتائج التوجيهي 2023 الاردن.. ورابط استخراج النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتَّعليم

ينتظر الطلاب في جميع محافظات الاردن موعد الاعلان عن نتائج الثانوية العامة التوجيهي، حيث تعد هذه المرحلة من أهم المراحل الدراسية التي تمر على الطلاب في الأردن، بالإضافة إلى ذلك أن وزارة التربية والتعليم الأردنية تعمل بشكل كبير وجهد كبير هذه الفترة من أجل الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات للطلاب، لتضمن أن الطالب سوف يحصل على النتيجة والدرجات التي يستحقها وفقًا لأدائه في الامتحانات، لذا محركات البحث اشتعل بها موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة التوجيهي.

متى نتائج التوجيهي 2023 الاردن

أكدت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن موعد الاعلان عن نتائج التوجيهي سوف يتم في منتصف شهر أغسطس الجاري، وأن هناك احتمال بنسبة كبيرة أن تظهر في 18 أغسطس القادم، مع العلم ان نتائج في المرحلة الأخيرة من التصحيح، بالإضافة إلى تأكيد بعض المصادر التابعة لوزارة التربية والتعليم الأردنية أن نسب النجاح لهذا العام في ارتفاع متزايد عن العام الماضي، نظرًا لمدى سهولة الامتحانات والأسئلة التي وضعت للطلاب في هذه المرحلة الدراسية الهامة.

خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي بالاردن

أوضحت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن بعض الخطوات الهامة حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الحصول على نتائج التوجيهي في مختلف محافظات الأردن بطريقة سهلة وبسيطة وبشكل إلكتروني، وأتت تلك الخطوات على النحو الآتي: