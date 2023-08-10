هيص براحتك هتزهق من كتر الاجازات”.. الإجازات الرسمية المتبقية في 2023 للموظفين في القطاع الحكومي والخاص

يُظهر اهتمام الكثير من المواطنين دومًا بالتعرف على تواريخ الإجازات والأعياد الرسمية، حيث تمثل هذه المناسبات أهمية كبيرة بالنسبة لهم ويتطلعون للإحتفال بها، يتم تحديد الإجازات والعطلات الرسمية في الدولة بناءً على الجدول الزمني المعلن من قِبل الحكومة، يتبين أن الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2023 تكون قليلة ومحدودة، حيث تقتصر على يومين فقط خلال الأشهر القليلة المتبقية من العام الحالي، إلى جانب ذلك يتم منح العاملين إجازات أسبوعية في كل أسبوع تشمل يومي “الجمعة” و”السبت”، وهي فرصة لهم للإسترخاء والإستمتاع بأوقاتهم خلال عطلة الأسبوع.

اجازات شهر اغسطس 2023

بالإضافة إلى الإجازات الرسمية المحددة في قانون الخدمة المدنية لعام 2023، يحق لكل موظف في القطاع الحكومي الإستفادة من يومي إجازة نهاية الأسبوع، وبالمثل يعتمد جدول الإجازات الرسمية لعام 2023 على النظام الذي يتبعه كل جهة عمل في القطاع الخاص، حيث يحق للموظفين هناك الحصول على يوم أو يومين أسبوعيًا، وفقاً لهذا النظام، وبناءً على ذلك، يمكن تلخيص جدول الإجازات الرسمية لشهر أغسطس 2023 على النحو التالي:

– الجمعة 11 أغسطس 2023: إجازة رسمية أسبوعية.

– الجمعة 12 أغسطس 2023: إجازة رسمية أسبوعية.

– السبت 18 أغسطس 2023: إجازة رسمية أسبوعية.

– الجمعة 19 أغسطس 2023: إجازة رسمية أسبوعية.

– السبت 25 أغسطس 2023: إجازة رسمية أسبوعية.

– الجمعة 26 أغسطس 2023: إجازة رسمية أسبوعية.

موعد إجازة المولد النبوي 2023

يحتفل المسلمون بذكرى المولد النبوي وتُخصص الدولة يومًا كإجازة لجميع العاملين بها بمناسبة هذه المناسبة، حيث يوافق المولد النبوي لعام 2023 يوم الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 هـ، الموافق 27 سبتمبر 2023 ميلاديًا، من المهم ملاحظة أنه من الممكن أن يتم تأجيل إجازة المولد النبوي لعام 2023 لتكون يوم الخميس، وذلك لضمها مع يوم الجمعة والسبت، وهما الأيام التي يُمنح فيهما العديد من الموظفين إجازة أسبوعية.

إجازة 6 أكتوبر 2023

تأتي إجازة يوم 6 أكتوبر في إطار قائمة الإجازات الرسمية لعام 2023، حيث تحتفل مصر بعيد القوات المسلحة في هذا اليوم، ومن المهم ملاحظة أنه من المتوقع أن يتم استبدال يوم الإجازة في الخميس 5 أكتوبر بيوم الجمعة 6 أكتوبر، نظرًا لأن يوم الجمعة يعتبر إجازة رسمية أسبوعية، وفقًا للقوانين المعمول بها، تكون جميع الإجازات الرسمية لعام 2023 مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الجهاز الإداري للدولة، هذه الإجازات تأتي بهدف تكريم واحتفال بالمناسبات الوطنية المهمة وتعزيز روح الإنتماء والولاء للوطن.