لأصحاب العدادات الكهربائية الفاتورة هتقل النص”.. طريقة رجوع عداد الكهرباء للشريحة الأولى

كشفت إحدى شركات الكهرباء، عبر نشر منشور على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، عن كيفية رجوع عداد الكهرباء إلى الشريحة الأولى، وفي إجابتها على تساؤل “كيف يمكنني إعادة العداد للشريحة الأولى؟”، عندما يتعلق الأمر بإعادة العداد للشريحة الأولى، أوضحت الشركة أن العداد سيعود تلقائيًا إلى الشريحة الأولى في بداية كل شهر جديد، وفي الحالات التي لا يحدث فيها هذا العودة التلقائية، فإن ذلك يكون ناتجًا عن عدم ضبط صاحب العداد للساعة والتاريخ بشكل صحيح، ونصيحة لأصحاب العدادات الكهربائية دعت الشركة المواطنين الذين يواجهون هذه المشكلة إلى شحن كارت العداد في المرة القادمة لضمان تحديثه وعودته للشريحة الأولى بشكل آلي وسليم.

طريقة رجوع عداد الكهرباء للشريحة الأولى

أوضحت شركة الكهرباء أنه مع بداية كل شهر، يعود العداد تلقائيًا إلى الشريحة الأولى بإستخدام الرصيد المتبقي من الشهر السابق، وأكدت الشركة بلا شك أن الشريحة الأولى والثانية تحملان أعلى قدرة للإستفادة، وتمنحان العملاء الامتياز في إدارة استهلاكهم بشكل فعال بمستوى من الدعم لأول 100 كيلوواط استهلاك، تأكيداً على أهمية ترشيد الاستهلاك في تلك الفترة حتى يعود العداد مجدداً للشريحة الأولى، وعند عدم وجود استهلاك يقوم العداد بتنفيذ خصم تلقائي يُعرف باسم “المقروء بصفر”، والذي يبلغ قيمته 9 جنيهات شهريًا، وفي هذا السياق أوضحت الشؤون التجارية لقطاع السادات في هندسة كهرباء أن الخصم الذي يتم تطبيقه على العدادات مسبقة الدفع يمكن أن يكون بصورة أقساط، أو خصم لفرق الشريحة، أو تكلفة خدمة العملاء.

فرق سعر الشرائح

تتفاوت أسعار الشرائح بحسب الإستهلاك الشهري، وذلك على النحو التالي:

– إذا تجاوز المستهلك 100 كيلووات شهريًا (شريحة 3)، فيتم خصم 22 جنيهًا من فرق سعر الشريحة، ويتم هذا الخصم لأن عملية الحساب تعود من جديد إلى الصفر ويتم خصم الفرق فقط.

– في حال تجاوز الاستهلاك 650 كيلووات شهريًا (شريحة 6)، يتم خصم 139 جنيهًا من فرق سعر الشريحة.

– بعد تخطي المستهلك لحاجز الـ1000 كيلووات شهريًا، يخصم 270 جنيهًا ويرفع الدعم.

وهذا يعني أن الخصومات تطبق فقط عند الإنتقال إلى الشريحة الثالثة، والسادسة، والسابعة، ونصحت الشركة المستهلكين بترشيد استهلاك الكهرباء قدر الإمكان، خصوصًا لأولئك الذين ينتقلون إلى الشرائح الأعلى، حتى يعودوا مرة أخرى إلى الشريحة الأولى في بداية كل شهر.