معاهد وكليات تقبل من 50% أدبي وعلمي” مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية والثالثة

في سياق استمرار طلاب الثانوية العامة في تقديم رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ضمن مرحلة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات والمعاهد، بدأ الطلاب يبديون اهتماماً بمؤشرات تنسيق الكليات والحدود الدنيا للقبول، من المتوقع أن تشهد مؤشرات تنسيق الكليات لهذا العام تقارباً في الحدود الدنيا مقارنة تنسيق الثانوية العامة 2023 الجامعات في العام الماضي 2022، يعزى ذلك إلى تقارب أعداد طلاب المرحلة الأولى للتنسيق في عام 2023 مع العام السابق، سواء كانوا من الشعبة العلمية أو الأدبية.

تنسيق الثانوية العامة 2023

وفيما يتعلق بالشعبة العلمية، فقد سُجل الحد الأدنى تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى لعام 2023 ما يزيد عن 362 درجة، بنسبة 88.29% فأكثر، حيث يبلغ عدد الطلاب في هذه الشعبة حوالي 22304 طلاب، وأما بالنسبة للشعبة الهندسية، فقد سُجل الحد الأدنى للتنسيق بما يزيد عن 342 درجة، بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب في هذه الشعبة حوالي 15013 طالب، هذا يشير إلى الاقتراب بين مؤشرات العام الحالي والعام السابق، وبالنظر فى تنسيق الجامعات 2022 تجد أن الحد الأدنى سجل فى الشعبة العلمية 365 درجة فأكثر أى بنسبة 89.02% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 22475 ، وطلاب الشعبة الهندسية 83.17% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 15220، وهو ما يعكس وجود تقارب كبير فى أعداد الطلاب بالشعبة العلمية فى تنسيق المرحلة الأولى لعام 2023 مع تنسيق العام الماضى.

أقل كليه في أدبي بتاخد من كام

شهد البحث عبر محرك البحث “جوجل” ارتفاعًا في استفسارات الطلاب عن الكليات والمعاهد التي تقبل الحاصلين على مجموع 50%، تلك الارتفاعات تأتي بعد أن شعر الطلاب بالاقتراب بين نسب القبول لهذا العام والأعوام السابقة، وسوف نقدم قائمة شاملة للكليات والمعاهد التي تقبل الحاصلين على مجموع 50% في تخصصات الأدبي.

كليات تقبل من 50 أدبي

كلية تربية “تعليم ابتدائي” – العريش

كلية تربية “تعليم ابتدائي” – الوادي الجديد

كلية تربية “تعليم ابتدائي” – أسوان

كلية تربية “تعليم ابتدائي” – مطروح

كلية تربية “طفولة” – العريش

كلية تربية “طفولة” – أسوان

كلية تربية “طفولة” – جنوب الوادي بالغردقة

كلية تربية رياضية بنات – الإسكندرية

كلية تربية رياضية بنات – الزقازيق

كلية تربية رياضية بنات – جنوب الوادي

كلية تربية رياضية بنات – حلوان بالجزيرة

كلية تربية رياضية بنات – سوهاج

كلية تربية رياضية بنات – طنطا

كلية تربية رياضية بنات – الإسماعيلية

كلية تربية رياضية بنات – كفر الشيخ

كلية تربية رياضية بنات – مدينة السادات

كلية تربية رياضية بنين – الزقازيق

كلية تربية نوعية فنية – طنطا

كلية تربية نوعية فنية – عين شمس

كلية تربية نوعية فنية – كفر الشيخ

كلية تربية نوعية فنية – مطروح

كلية تربية نوعية موسيقية – الإسكندرية

كلية تربية نوعية موسيقية – الزقازيق

كلية تربية نوعية موسيقية – القاهرة

كلية تربية نوعية موسيقية – المنصورة

كلية تربية نوعية موسيقية – في المنصورة بميت غمر

كلية تربية نوعية موسيقية – سوهاج

كلية تربية نوعية موسيقية – طنطا

كلية تربية نوعية موسيقية – عين شمس

كلية تربية نوعية موسيقية – في كفر الشيخ

كلية تربية نوعية موسيقية – مطروح

المعاهد التي تقبل من 50% أدبي

معهد اكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا قسم إدارة أعمال.

معهد الألسن العالي في مدينة نصر نظم المعلومات الإدارية.

معهد الألسن العالي في مدينة نصر شعبة إدارة، محاسبة، تجارة خارجية.

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية طموه.

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية شعبة نظم المعلومات، طموه.

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية.

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية شعبة إدارة أعمال.

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية شعبة محاسبة.

معهد أكتوبر العالي للاقتصاد.

معهد الإسكندرية العالي للإعلام – سموحة.

معهد الألسن العالي – شعبة سياحة وفنادق في مدينة نصر.

رابط تسجيل رغبات تنسيق الكليات 2023

أوضح مكتب تنسيق الجامعات 2023 أنه يُتاح لطلاب الثانوية العامة تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات ضمن تنسيق الثانوية العامة لعام 2023، وذلك من خلال الرابط المباشر المتاح على موقع التنسيق الإلكتروني، حيث أكد المكتب على أنه لن يتم التقديم مباشرةً في الجامعات، ويجب على الطلاب تسجيل الرغبات أولاً من خلال الموقع المخصص، وللراغبين في تسجيل رغبات الإلتحاق بالكليات ضمن تنسيق المرحلة الأولى في الثانوية العامة لعام 2023، يمكنهم الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.