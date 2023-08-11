“هتقول ياريتني كنت عرفتها من زمان”.. أسرار ترشيد استهلاك الكهرباء مع عداد أبو كارت هيفضل معاك لأطول وقت ممكن
في فصل الصيف يزداد الحاجة إلى استخدام التكييف والأجهزة الكهربائية، ومن ثم يتزايد أهمية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، فهذا يساهم في تجنب الأضرار التي قد تنجم عن زيادة الاستهلاك الزائد واعتماد بعض العادات الغير صحيحة، بالإضافة إلى ذلك يُسهم الترشيد في توفير الأموال من خلال تخفيض قيمة الفواتير الشهرية للإستهلاك الكهربائي، كما يقلل من انبعاثات الطاقة، مما يسهم في خلق بيئة نظيفة وصحية داخل المنزل.
ترشيد استهلاك الكهرباء مع عداد مسبق الدفع
ترشيد استهلاك الكهرباء له فوائد متعددة، يمكن اتباع بعض النصائح البسيطة لتحقيق ذلك، وبفعل ترشيد الاستهلاك، يمكن تقليل الضغط على الشبكات الكهربائية وتحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب، وفي إطار التوجيهات الهادفة إلى تحقيق أقصى استفادة من نظام الكهرباء مسبق الدفع “أبو كارت”، كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء عن مجموعة من الخطوات الضرورية التي يجب أن يتبعها المستهلكون لتحسين إدارة استهلاكهم وتقليل استهلاك الكهرباء.
نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء
- من الأفضل شحن عداد الكهرباء مبكرًا في بداية الشهر حيث يكون العداد على الشريحة الأولى.
- يُنصح بتقليل استهلاك الكهرباء في الأيام الأخيرة من الشهر لتجنب الانتقال إلى شريحة أعلى.
- يجب ضبط وقت وتاريخ العداد عند شحن الكارت لضمان الدقة.
- تجنب التلاعب بغطاء العداد المسبق الدفع لتجنب فصله.
- في حالة تلاعب العميل بالعداد، ستفرض شركة الكهرباء غرامة مالية محددة حسب اللوائح.
- يجب عدم تجاوز حد الأحمال المسموح به، وهو 80 أمبير، لتجنب قطع التيار بدون إنذار.
- إذا تجاوزت الأحمال 80 أمبير ثلاث مرات، سيتم قطع التيار تمامًا، ويجب طلب إعادة توصيله من الشركة.
- عندما يصل الرصيد إلى 10 جنيهات، سيتم إشعارك باللمبة الحمراء في العداد.
- تجنب فصل التيار عن طريق التحقق من وجود رصيد كافي.
- إذا تعطل الكارت أو واجهت مشكلة فيه، لن يتم قبول الشحن، وعليك زيارة شركة الكهرباء لتبديله.
- في حالة فصل العداد بسبب نفاد الرصيد وعدم وجود الكارت، يمكن استخدام بطاقة فيزا أو بطاقة رقم قومي مؤقتًا حتى استعادة الكارت الخاص بك.
طرق ترشيد استهلاك الكهرباء
- قبل مغادرة المنزل أو في أوقات النوم، قم بفصل التيار الكهربائي عن الأجهزة غير الأساسية مثل التلفزيون، الميكروويف، والغلاية الكهربائية.
- استخدم مصابيح الإضاءة الموفرة للطاقة مثل المصابيح الفلورسنت، حتى وإن كانت أكثر تكلفة عند الشراء، لكنها توفر الطاقة على المدى البعيد.
- استغل ضوء الشمس الطبيعي قدر المستطاع في فترة النهار، وأطفئ الإضاءة في الغرف غير المستخدمة عند مغادرتها.
- عند عدم استخدام السخان الكهربائي لفترات طويلة، قم بفصله عن مصدر الكهرباء، وتحكم في درجة حرارته لتجنب تجاوز 45 درجة مئوية.
- افصل الهواتف اللاسلكية والجوال والبطاريات عن الشحن بمجرد اكتمال شحنها.
- استخدم المروحة السقفية أو المروحة العادية إذا كان الجو معتدلاً، واحجب استخدام المكيف الكهربائي إلا في درجات الحرارة المرتفعة.
- قم بملء الغسالة إلى الحد الأقصى المسموح به للحد من عدد مرات التشغيل.
- افصل سلك الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة من مصدر الكهرباء، حيث يمكن أن يستهلك بعضها الطاقة حتى وإن كانت مغلقة في وضع الإستعداد.