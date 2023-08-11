“هتقول ياريتني كنت عرفتها من زمان”.. أسرار ترشيد استهلاك الكهرباء مع عداد أبو كارت هيفضل معاك لأطول وقت ممكن

في فصل الصيف يزداد الحاجة إلى استخدام التكييف والأجهزة الكهربائية، ومن ثم يتزايد أهمية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، فهذا يساهم في تجنب الأضرار التي قد تنجم عن زيادة الاستهلاك الزائد واعتماد بعض العادات الغير صحيحة، بالإضافة إلى ذلك يُسهم الترشيد في توفير الأموال من خلال تخفيض قيمة الفواتير الشهرية للإستهلاك الكهربائي، كما يقلل من انبعاثات الطاقة، مما يسهم في خلق بيئة نظيفة وصحية داخل المنزل.

ترشيد استهلاك الكهرباء مع عداد مسبق الدفع

ترشيد استهلاك الكهرباء له فوائد متعددة، يمكن اتباع بعض النصائح البسيطة لتحقيق ذلك، وبفعل ترشيد الاستهلاك، يمكن تقليل الضغط على الشبكات الكهربائية وتحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب، وفي إطار التوجيهات الهادفة إلى تحقيق أقصى استفادة من نظام الكهرباء مسبق الدفع “أبو كارت”، كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء عن مجموعة من الخطوات الضرورية التي يجب أن يتبعها المستهلكون لتحسين إدارة استهلاكهم وتقليل استهلاك الكهرباء.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

من الأفضل شحن عداد الكهرباء مبكرًا في بداية الشهر حيث يكون العداد على الشريحة الأولى. يُنصح بتقليل استهلاك الكهرباء في الأيام الأخيرة من الشهر لتجنب الانتقال إلى شريحة أعلى. يجب ضبط وقت وتاريخ العداد عند شحن الكارت لضمان الدقة. تجنب التلاعب بغطاء العداد المسبق الدفع لتجنب فصله. في حالة تلاعب العميل بالعداد، ستفرض شركة الكهرباء غرامة مالية محددة حسب اللوائح. يجب عدم تجاوز حد الأحمال المسموح به، وهو 80 أمبير، لتجنب قطع التيار بدون إنذار. إذا تجاوزت الأحمال 80 أمبير ثلاث مرات، سيتم قطع التيار تمامًا، ويجب طلب إعادة توصيله من الشركة. عندما يصل الرصيد إلى 10 جنيهات، سيتم إشعارك باللمبة الحمراء في العداد. تجنب فصل التيار عن طريق التحقق من وجود رصيد كافي. إذا تعطل الكارت أو واجهت مشكلة فيه، لن يتم قبول الشحن، وعليك زيارة شركة الكهرباء لتبديله. في حالة فصل العداد بسبب نفاد الرصيد وعدم وجود الكارت، يمكن استخدام بطاقة فيزا أو بطاقة رقم قومي مؤقتًا حتى استعادة الكارت الخاص بك.

طرق ترشيد استهلاك الكهرباء